До последнего украинца. В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца
© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пользователи сети Х осудили канцлера ФРГ Олафа Шольца, поддержавшего решение Палаты представителей США о выделении Украине пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов, и назвавшего такой шаг мощным сигналом.
"Он снова пропагандирует, чтобы еще больше жизней было принесено в жертву?" — упрекнул читатель.
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"Миллиарды, потраченные до этого, не принесли никакого результата. Каким образом это должно помочь сейчас? Я не понимаю логики", — признался другой.
"Украина не была свободной, демократической и независимой с момента переворота на Майдане. Если друзья Киева будут продолжать в том же духе, то в конце концов Украина вообще перестанет существовать", — посчитал третий.
"До последнего украинца", — написал пользователь.
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"Это новый вклад в войну, которая распространяется по Европе подобно ядерному облаку", — заключили читатели.
В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того, чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Из выделяемых Киеву 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.
В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.
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