https://ria.ru/20240422/sholts-1941463350.html

До последнего украинца. В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца

До последнего украинца. В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца - РИА Новости, 22.04.2024

До последнего украинца. В Сети пришли в шок от нового заявления Шольца

Пользователи сети Х осудили канцлера ФРГ Олафа Шольца, поддержавшего решение Палаты представителей США о выделении Украине пакета помощи в размере 61 миллиарда... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:29

2024-04-22T11:29

2024-04-22T11:50

в мире

украина

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олаф шольц

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пользователи сети Х осудили канцлера ФРГ Олафа Шольца, поддержавшего решение Палаты представителей США о выделении Украине пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов, и назвавшего такой шаг мощным сигналом."Он снова пропагандирует, чтобы еще больше жизней было принесено в жертву?" — упрекнул читатель."Миллиарды, потраченные до этого, не принесли никакого результата. Каким образом это должно помочь сейчас? Я не понимаю логики", — признался другой."Украина не была свободной, демократической и независимой с момента переворота на Майдане. Если друзья Киева будут продолжать в том же духе, то в конце концов Украина вообще перестанет существовать", — посчитал третий."До последнего украинца", — написал пользователь."Это новый вклад в войну, которая распространяется по Европе подобно ядерному облаку", — заключили читатели.В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того, чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.Из выделяемых Киеву 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ"Всем ясно". Это конец эпохи. Шольц сделал дерзкое заявление о российских богатствах

https://ria.ru/20240421/evropa-1940841503.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941440554.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941425514.html

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украина

киев

сша

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в мире, украина, киев, сша, олаф шольц, джо байден