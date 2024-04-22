https://ria.ru/20240422/shenderyuk-zhidkov-1941427357.html
В Совфеде назвали учения Литвы и Польши по Сувалкскому коридору провокацией
В Совфеде назвали учения Литвы и Польши по Сувалкскому коридору провокацией - РИА Новости, 22.04.2024
В Совфеде назвали учения Литвы и Польши по Сувалкскому коридору провокацией
Военные учения Литвы и Польши по "защите" Сувалкского коридора не имеют смысла и являются очередной провокацией, потому что никакой угрозы со стороны России... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:24
2024-04-22T09:24
2024-04-22T10:55
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Военные учения Литвы и Польши по "защите" Сувалкского коридора не имеют смысла и являются очередной провокацией, потому что никакой угрозы со стороны России нет, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Литва и Польша с военными из США и Португалии начали учения по защите Сувалкского коридора. "Польские и литовские политики и генералы постоянно подогревают тему противостояния с Россией. Для одних это повод для пиара, для других же возможность за счёт мнимой угрозы увеличить военные бюджеты и повысить свою значимость. В этом плане Сувалкский коридор важная часть этой мифологии", - сказал сенатор. Он отметил, что ещё в середине 2022 года издание Politico назвало его самым опасным местом на земле и с тех пор с завидной регулярностью он появляется в новостях. "При этом по сути своей очередные учения со стороны Литвы и Польши не имеют никакого смысла и являются лишь очередной провокацией, потому что никакой угрозы со стороны России ни этим странам, ни Сувалкскому коридору, в частности, нет", - заключил Шендерюк-Жидков. Гипотетический "Сувалкский коридор" - участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров.
https://ria.ru/20231229/alikhanov-1918890691.html
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польша, россия, литва, politico, в мире
Польша, Россия, Литва, Politico, В мире
В Совфеде назвали учения Литвы и Польши по Сувалкскому коридору провокацией
Шендерюк-Жидков: учения Литвы и Польши по Сувалкскому коридору не имеют смысла
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Военные учения Литвы и Польши по "защите" Сувалкского коридора не имеют смысла и являются очередной провокацией, потому что никакой угрозы со стороны России нет, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Литва и Польша с военными из США и Португалии начали учения по защите Сувалкского коридора.
"Польские и литовские политики и генералы постоянно подогревают тему противостояния с Россией. Для одних это повод для пиара, для других же возможность за счёт мнимой угрозы увеличить военные бюджеты и повысить свою значимость. В этом плане Сувалкский коридор важная часть этой мифологии", - сказал сенатор.
Он отметил, что ещё в середине 2022 года издание Politico назвало его самым опасным местом на земле и с тех пор с завидной регулярностью он появляется в новостях.
"При этом по сути своей очередные учения со стороны Литвы и Польши не имеют никакого смысла и являются лишь очередной провокацией, потому что никакой угрозы со стороны России ни этим странам, ни Сувалкскому коридору, в частности, нет", - заключил Шендерюк-Жидков.
Гипотетический "Сувалкский коридор" - участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров.