https://ria.ru/20240422/shenderyuk-zhidkov-1941427357.html

В Совфеде назвали учения Литвы и Польши по Сувалкскому коридору провокацией

В Совфеде назвали учения Литвы и Польши по Сувалкскому коридору провокацией - РИА Новости, 22.04.2024

В Совфеде назвали учения Литвы и Польши по Сувалкскому коридору провокацией

Военные учения Литвы и Польши по "защите" Сувалкского коридора не имеют смысла и являются очередной провокацией, потому что никакой угрозы со стороны России... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:24

2024-04-22T09:24

2024-04-22T10:55

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Военные учения Литвы и Польши по "защите" Сувалкского коридора не имеют смысла и являются очередной провокацией, потому что никакой угрозы со стороны России нет, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Литва и Польша с военными из США и Португалии начали учения по защите Сувалкского коридора. "Польские и литовские политики и генералы постоянно подогревают тему противостояния с Россией. Для одних это повод для пиара, для других же возможность за счёт мнимой угрозы увеличить военные бюджеты и повысить свою значимость. В этом плане Сувалкский коридор важная часть этой мифологии", - сказал сенатор. Он отметил, что ещё в середине 2022 года издание Politico назвало его самым опасным местом на земле и с тех пор с завидной регулярностью он появляется в новостях. "При этом по сути своей очередные учения со стороны Литвы и Польши не имеют никакого смысла и являются лишь очередной провокацией, потому что никакой угрозы со стороны России ни этим странам, ни Сувалкскому коридору, в частности, нет", - заключил Шендерюк-Жидков. Гипотетический "Сувалкский коридор" - участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров.

https://ria.ru/20231229/alikhanov-1918890691.html

https://ria.ru/20240115/sovfed-1921360548.html

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