https://ria.ru/20240422/sertifikat-1941560923.html
РЭЦ: еще один производитель получил сертификат и знак "Сделано в России"
РЭЦ: еще один производитель получил сертификат и знак "Сделано в России" - РИА Новости, 22.04.2024
РЭЦ: еще один производитель получил сертификат и знак "Сделано в России"
Десертная выпечка производителя продуктов питания "Аби" прошла процедуру сертификации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и получила знак "Сделано в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:35
2024-04-22T16:35
2024-04-22T16:35
экономика
технологии
россия
китай
саудовская аравия
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
бренд сделано в россии (made in russia)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Десертная выпечка производителя продуктов питания "Аби" прошла процедуру сертификации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и получила знак "Сделано в России", сообщает центр.Компания занимается экспортной деятельностью достаточно давно, но осенью 2021 года задумалась о расширении. В 2022 году в "Аби" было создано новое направление Abi Global, в задачах которого был поиск новых перспективных путей экспорта и выход на них.В 2022-2023 годах "Аби" при поддержке РЭЦ принимала участие в крупнейших продуктовых выставках, где наращивала деловые связи с дистрибьюторами, проводила дегустации и переговоры о сотрудничестве. Сегодня продукция компании поставляется в 13 стран, в том числе страны дальнего зарубежья: Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Саудовскую Аравию, ведутся переговоры об отгрузках во Вьетнам. В 2023 году "Аби" принимает решение о прохождении сертификации по программе "Сделано в России".Для получения знака Made in Russia десертная выпечка прошла экосертификацию международного уровня. Аудит продукции провел орган по сертификации, аккредитованный Федеральной службой по аккредитации.
https://ria.ru/20240419/rets-1940981019.html
россия
китай
саудовская аравия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, китай, саудовская аравия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Саудовская Аравия, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Бренд Сделано в России (Made in Russia)