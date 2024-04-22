https://ria.ru/20240422/sertifikat-1941560923.html

РЭЦ: еще один производитель получил сертификат и знак "Сделано в России"

РЭЦ: еще один производитель получил сертификат и знак "Сделано в России" - РИА Новости, 22.04.2024

РЭЦ: еще один производитель получил сертификат и знак "Сделано в России"

Десертная выпечка производителя продуктов питания "Аби" прошла процедуру сертификации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и получила знак "Сделано в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:35

2024-04-22T16:35

2024-04-22T16:35

экономика

технологии

россия

китай

саудовская аравия

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Десертная выпечка производителя продуктов питания "Аби" прошла процедуру сертификации Российского экспортного центра (группа ВЭБ.РФ) и получила знак "Сделано в России", сообщает центр.Компания занимается экспортной деятельностью достаточно давно, но осенью 2021 года задумалась о расширении. В 2022 году в "Аби" было создано новое направление Abi Global, в задачах которого был поиск новых перспективных путей экспорта и выход на них.В 2022-2023 годах "Аби" при поддержке РЭЦ принимала участие в крупнейших продуктовых выставках, где наращивала деловые связи с дистрибьюторами, проводила дегустации и переговоры о сотрудничестве. Сегодня продукция компании поставляется в 13 стран, в том числе страны дальнего зарубежья: Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Саудовскую Аравию, ведутся переговоры об отгрузках во Вьетнам. В 2023 году "Аби" принимает решение о прохождении сертификации по программе "Сделано в России".Для получения знака Made in Russia десертная выпечка прошла экосертификацию международного уровня. Аудит продукции провел орган по сертификации, аккредитованный Федеральной службой по аккредитации.

https://ria.ru/20240419/rets-1940981019.html

россия

китай

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

экономика, технологии, россия, китай, саудовская аравия, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), бренд сделано в россии (made in russia)