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В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ - РИА Новости, 22.04.2024
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12:29 22.04.2024 (обновлено: 12:36 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/sanktsii-1941482165.html
В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ
В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ - РИА Новости, 22.04.2024
В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ
В России не носят "розовые очки", санкционные упражнения будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:29
2024-04-22T12:36
россия
дмитрий песков
евросоюз
экономика
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В России не носят "розовые очки", санкционные упражнения будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь никто у нас не носит розовые очки и мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. И понятны те области, по которым будут стараться бить наши оппоненты, мягко говоря", - сказал он, комментируя планы расширения санкций ЕС на импорт СПГ.
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Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ

Песков: в России не носят розовые очки, санкционные упражнения продолжатся

© AP Photo / Murad SezerРабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий проверяет клапаны на терминале сжиженного природного газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В России не носят "розовые очки", санкционные упражнения будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь никто у нас не носит розовые очки и мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. И понятны те области, по которым будут стараться бить наши оппоненты, мягко говоря", - сказал он, комментируя планы расширения санкций ЕС на импорт СПГ.
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РоссияДмитрий ПесковЕвросоюзЭкономикаСанкцииСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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