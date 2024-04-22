https://ria.ru/20240422/sanktsii-1941482165.html
В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ
В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ - РИА Новости, 22.04.2024
В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ
В России не носят "розовые очки", санкционные упражнения будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:29
2024-04-22T12:29
2024-04-22T12:36
россия
дмитрий песков
евросоюз
экономика
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В России не носят "розовые очки", санкционные упражнения будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь никто у нас не носит розовые очки и мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. И понятны те области, по которым будут стараться бить наши оппоненты, мягко говоря", - сказал он, комментируя планы расширения санкций ЕС на импорт СПГ.
https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, евросоюз, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ
Песков: в России не носят розовые очки, санкционные упражнения продолжатся