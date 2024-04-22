https://ria.ru/20240422/sanktsii-1941482165.html

В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ

В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ - РИА Новости, 22.04.2024

В Кремле прокомментировали планы ЕС расширить санкции на импорт СПГ

В России не носят "розовые очки", санкционные упражнения будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:29

2024-04-22T12:29

2024-04-22T12:36

россия

дмитрий песков

евросоюз

экономика

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В России не носят "розовые очки", санкционные упражнения будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь никто у нас не носит розовые очки и мы понимаем, что санкционные упражнения будут продолжаться. И понятны те области, по которым будут стараться бить наши оппоненты, мягко говоря", - сказал он, комментируя планы расширения санкций ЕС на импорт СПГ.

https://ria.ru/20240217/evropa-1927897901.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, евросоюз, экономика, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции