https://ria.ru/20240422/rossiya-1941423315.html

Не остановит. В ВСУ откровенно высказались о российском продвижении

Не остановит. В ВСУ откровенно высказались о российском продвижении - РИА Новости, 22.04.2024

Не остановит. В ВСУ откровенно высказались о российском продвижении

Новый пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов не поправит плачевное положение Украины, пишет Financial Times со ссылкой на мнение высокопоставленного... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:01

2024-04-22T09:01

2024-04-22T11:50

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Новый пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов не поправит плачевное положение Украины, пишет Financial Times со ссылкой на мнение высокопоставленного украинского чиновника."Приток оружия, в особенности, критически необходимых артиллерийских снарядов и боеприпасов для систем ПВО, поможет замедлить продвижение российской армии, но не остановить его", — заявил он.В это время солдаты ВСУ, находящиеся на передовой, жалуются, что им нечем ответить на непрекращающиеся обстрелы с российской стороны, и что они едва могут удержать линию фронта, указывается в статье.В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того, чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.Из выделяемых Киеву 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ"Всем ясно". Это конец эпохи. Шольц сделал дерзкое заявление о российских богатствах

https://ria.ru/20240421/vsu-1941320807.html

https://ria.ru/20240421/ssha-1941309513.html

https://ria.ru/20240421/at-1941384579.html

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в мире, украина, сша, израиль, джо байден, вооруженные силы украины