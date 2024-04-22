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Не остановит. В ВСУ откровенно высказались о российском продвижении
Не остановит. В ВСУ откровенно высказались о российском продвижении - РИА Новости, 22.04.2024
Не остановит. В ВСУ откровенно высказались о российском продвижении
Новый пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов не поправит плачевное положение Украины, пишет Financial Times со ссылкой на мнение высокопоставленного... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:01
2024-04-22T09:01
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Новый пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов не поправит плачевное положение Украины, пишет Financial Times со ссылкой на мнение высокопоставленного украинского чиновника."Приток оружия, в особенности, критически необходимых артиллерийских снарядов и боеприпасов для систем ПВО, поможет замедлить продвижение российской армии, но не остановить его", — заявил он.В это время солдаты ВСУ, находящиеся на передовой, жалуются, что им нечем ответить на непрекращающиеся обстрелы с российской стороны, и что они едва могут удержать линию фронта, указывается в статье.В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того, чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.Из выделяемых Киеву 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.Читайте в Дзен: Уничтожены. В США паника после увиденного в зоне спецоперации. Стала известна судьба самых мощных немецких танков в распоряжении ВСУ"Всем ясно". Это конец эпохи. Шольц сделал дерзкое заявление о российских богатствах
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в мире, украина, сша, израиль, джо байден, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Израиль, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
Не остановит. В ВСУ откровенно высказались о российском продвижении
FT: помощь США Украине не остановит продвижение России
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости.
Новый пакет помощи в размере 61 миллиарда долларов не поправит плачевное положение Украины, пишет Financial Times
со ссылкой на мнение высокопоставленного украинского чиновника.
"Приток оружия, в особенности, критически необходимых артиллерийских снарядов и боеприпасов для систем ПВО, поможет замедлить продвижение российской армии, но не остановить его", — заявил он.
В это время солдаты ВСУ, находящиеся на передовой, жалуются, что им нечем ответить на непрекращающиеся обстрелы с российской стороны, и что они едва могут удержать линию фронта, указывается в статье.
В минувшую среду палата представителей, контролируемая республиканцами, вместо того, чтобы вслед за сенатом утвердить общий запрос Белого дома на 95 миллиардов долларов, опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Из выделяемых Киеву 60,84 миллиарда долларов 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемого военного имущества и оборонных услуг. Еще 13,8 миллиарда пойдут на закупку для Украины вооружений и оборонных услуг. В свою очередь, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Помимо этого, предусматривается, что президент страны Джо Байден в течение 60 дней со дня вступления закона в силу должен договориться с Украиной о возмещении ею экономической помощи.
В субботу, 20 апреля, палата представителей США приняла все три вышеупомянутых законопроекта.