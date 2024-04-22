https://ria.ru/20240422/rosgidromet-1941533077.html

Мишустину рассказали о самолете, регулирующем осадки на 9 мая

Мишустину рассказали о самолете, регулирующем осадки на 9 мая - РИА Новости, 22.04.2024

Мишустину рассказали о самолете, регулирующем осадки на 9 мая

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в Росгидромете рассказали о самолете-лаборатории, в том числе регулирующем осадки во время Парадов 9 мая в Москве, а также РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:08

2024-04-22T15:08

2024-04-22T17:28

наука

россия

москва

арктика

михаил мишустин

гидрометцентр

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ДОЛГОПРУДНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в Росгидромете рассказали о самолете-лаборатории, в том числе регулирующем осадки во время Парадов 9 мая в Москве, а также продемонстрировали образец льда, которому порядка 700 лет.Музей центральной аэрологической обсерватории Росгидромета состоит из исторической части и последних разработок Росгидромета. На трех больших экранах в режиме реального времени здесь транслируется оперативная информация о погоде по территории России, радиолокационная обстановка с индикацией опасных явлений.Премьеру рассказали про уникальное, не имеющее аналогов в мире, научно-экспедиционное судно ледостойкая платформа "Северный полюс", макет которого представлен в музее. Это судно фактически возрождает программу дрейфующих полярных станций. "Северный полюс" вмораживают в лед, это позволяет теперь не дрейфовать на льдинах. Экспедиция "Северный полюс 41" (СП 41) началась в сентябре 2022 года, а завершится в 2024 году, во второй половине 2024 года начнётся экспедиция "СП 42".Самолет-лаборатория Як-42Д "Росгидромет" контролирует осадки. Именно этот самолет заступит на дежурство в составе группы по наблюдению за погодными условиями во время проведения Парада 9 мая в Москве.ЯК-42Д оснащен оборудованием и приборами геофизического мониторинга атмосферы. Самолёт-лаборатория оснащен уникальным комплексом научной аппаратуры и средствами активного воздействия на осадки, выполняет работы по увеличению осадков, метеозащите и мониторингу загрязнений в Арктике. Используется в Якутии для снижения пожароопасности.Премьеру также продемонстрировали модель нового зимовочного комплекса "Восток" в Антарктиде, который запущен в январе 2024 года в опытно-промышленную эксплуатацию. Строительство обеспечивает компания "Запсибгазпром" при поддержке компании НОВАТЭК."Я помню, президент дал команду о начале эксплуатации. Это очень важная веха - то, что мы остаемся практически в новаторстве, лидерстве по зимовочным комплексам, сложным технологическим проектам", - сказал Мишустин.Ознакомился глава правительства и с научно-экспедиционным судном "Иван Фролов" - это новый флагман российской полярной науки, который будет построен в 2028 году. Основная задача - обеспечение научно-экспедиционной деятельности в Арктике и Антарктике в интересах РФ. В апреле 2024 года завершены модельные испытания - финальный этап проектирования.Затем Мишустину продемонстрировали образец древнего льда Антарктиды, который был получен на станции "Восток" из-под ледникового озера с глубины около 3 500 метров, возраст этого льда около 700 тысяч лет.Премьер поинтересовался, брали ли анализ на качество льда, и заметил: "Может быть, будет лучше многих известных брендов".Премьеру сообщили, что институты этим занимаются, однако усомнились, что полученную воду кто-то рискнул выпить.Также премьеру продемонстрировали работу единой национальной системы мониторинга климатической активности ВИП ГЗ, которая позволяет следить за изменением климата России и Земного шара."Фактически все датчики и системы контроля и измерения составляют большую сеть интернет-вещей, которую "Росгидромет" обрабатывает, анализирует, и это непосредственно очень инновационно и технологически должно быть сделано", - сказал премьер.Мишустин отметил, что внедрение искусственного интеллекта в этой сфере - важнейшая задача. "Анализ больших данных здесь очень важен, технологические новинки, платформизация этой истории", - сказал премьер.

https://ria.ru/20230418/rosgidromet-1865968961.html

https://ria.ru/20240208/antarktida-1926211534.html

https://ria.ru/20230315/rosgidromet-1858053630.html

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россия, москва, арктика, михаил мишустин, гидрометцентр