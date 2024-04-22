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"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины
"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины - РИА Новости, 22.04.2024
"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины
Украина может потерять контроль почти над половиной территорий к концу спецоперации, предложил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:47
2024-04-22T15:47
2024-04-22T15:47
специальная военная операция на украине
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владимир зеленский
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина может потерять контроль почти над половиной территорий к концу спецоперации, предложил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong."Карта Украины изменится навсегда. <…> Сейчас мы наблюдаем ситуацию, в которой Украина потеряет почти 50 процентов своей территории, но если боевые действия продолжатся в лучших традициях НАТО, то Украина утратит сто", — отметил он.Президента Владимира Зеленского предупреждают, что под контроль России могут перейти Одесса, Харьков, Николаев и Днепропетровск."Я думаю лето начнется с того, что наступит стратегическая победа России и абсолютное поражение Украины в совокупности со свержением правительства Зеленского", — резюмировал Риттер.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить противника в западном направлении.
https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html
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"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины
Риттер: Украина потеряет около 50 процентов территории в результате конфликта