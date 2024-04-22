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"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/ritter-1941545838.html
"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины
"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины - РИА Новости, 22.04.2024
"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины
Украина может потерять контроль почти над половиной территорий к концу спецоперации, предложил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:47
2024-04-22T15:47
специальная военная операция на украине
украина
россия
одесса
скотт риттер
владимир зеленский
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина может потерять контроль почти над половиной территорий к концу спецоперации, предложил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong."Карта Украины изменится навсегда. &lt;…&gt; Сейчас мы наблюдаем ситуацию, в которой Украина потеряет почти 50 процентов своей территории, но если боевые действия продолжатся в лучших традициях НАТО, то Украина утратит сто", — отметил он.Президента Владимира Зеленского предупреждают, что под контроль России могут перейти Одесса, Харьков, Николаев и Днепропетровск."Я думаю лето начнется с того, что наступит стратегическая победа России и абсолютное поражение Украины в совокупности со свержением правительства Зеленского", — резюмировал Риттер.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить противника в западном направлении.
https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html
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украина, россия, одесса, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Одесса, Скотт Риттер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины, НАТО, Сергей Шойгу
"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины

Риттер: Украина потеряет около 50 процентов территории в результате конфликта

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Боевая работа САУ Акация в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина может потерять контроль почти над половиной территорий к концу спецоперации, предложил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong.
"Карта Украины изменится навсегда. <…> Сейчас мы наблюдаем ситуацию, в которой Украина потеряет почти 50 процентов своей территории, но если боевые действия продолжатся в лучших традициях НАТО, то Украина утратит сто", — отметил он.
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"Я думаю лето начнется с того, что наступит стратегическая победа России и абсолютное поражение Украины в совокупности со свержением правительства Зеленского", — резюмировал Риттер.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить противника в западном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияОдессаСкотт РиттерВладимир ЗеленскийВооруженные силы СШАВооруженные силы УкраиныНАТОСергей Шойгу
 
 
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