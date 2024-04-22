https://ria.ru/20240422/ritter-1941545838.html

"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины

"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины - РИА Новости, 22.04.2024

"Почти 50 процентов". Зеленскому показали, что останется от Украины

Украина может потерять контроль почти над половиной территорий к концу спецоперации, предложил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:47

2024-04-22T15:47

2024-04-22T15:47

специальная военная операция на украине

украина

россия

одесса

скотт риттер

владимир зеленский

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587335_228:139:3153:1784_1920x0_80_0_0_6634302d5efeada23ed5ef0d854608d3.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украина может потерять контроль почти над половиной территорий к концу спецоперации, предложил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Danny Haiphong."Карта Украины изменится навсегда. <…> Сейчас мы наблюдаем ситуацию, в которой Украина потеряет почти 50 процентов своей территории, но если боевые действия продолжатся в лучших традициях НАТО, то Украина утратит сто", — отметил он.Президента Владимира Зеленского предупреждают, что под контроль России могут перейти Одесса, Харьков, Николаев и Днепропетровск."Я думаю лето начнется с того, что наступит стратегическая победа России и абсолютное поражение Украины в совокупности со свержением правительства Зеленского", — резюмировал Риттер.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить противника в западном направлении.

https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html

https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html

украина

россия

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, одесса, скотт риттер, владимир зеленский, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины, нато, сергей шойгу