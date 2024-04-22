РГО показало карту России времен Петра I — одну из самых больших в истории
В РГО показали "картографическую Джоконду" — карту России времен Петра I
© Фото : Анастасия МельниковаНа презентации Карты Ремезова в Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге
© Фото : Анастасия Мельникова
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. В штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге журналистам показали одну из самых больших русских карт в истории, сообщает корреспондент РИА Новости.
Перевернутая карта
Большой чертеж Сибири был создан инженером, географом, иконописцем Семеном Ремезовым в период между 1696 и 1698 годами. Полотно называют "картографической Джокондой". Его размер — со стену квартиры в панельной хрущевке.
CC BY-SA 4.0 / Mikharein / Данное изображение представляет собой фотоснимок великого русского географа и картографа Семёна Ульяновича Ремезова, изображённого на скульптуре «Сибирские картографы»Семен Ульянович Ремезов на скульптуре "Сибирские картографы" в Тюмени
Семен Ульянович Ремезов на скульптуре "Сибирские картографы" в Тюмени
Кроме того, карта выглядит непривычно: север находится внизу, юг — наверху. Еще у экспоната нет привычного нам масштаба и координатной сетки. Расстояния исчисляются дневными переходами, а ориентирами служат, например, места, где "Александр Македонский ружье закопал".
© Фото : Анастасия МельниковаВ библиотеке Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге
© Фото : Анастасия Мельникова
В библиотеке Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге
Экспонат показывает, как развивалось Русское государство, осваивалась Сибирь, каким было мировоззрение землепроходцев, отметили в РГО.
"Карта была создана для Сибирского приказа, потом перешла во владение Петра Великого — висела в его резиденции, прибитая мебельными гвоздями к стене. По ней он проводил экзамены для тех, кто был не очень сведущим в географии, — рассказал председатель реставрационной комиссии Илья Гуров. — Потом экспонат был выставлен в Эрмитаже, но все же оказался малоисследованным".
© Фото : Анастасия МельниковаПервый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров
© Фото : Анастасия Мельникова
Первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров
Другие карты и атласы Ремезова хорошо изучены, а об этой почти ничего не известно.
"Она напоминает икону, образы преподобных Зосимы и Савватия из Соловецкого монастыря. Когда мы проводили инструментальные исследования, выяснилось, что карта создавалась по иконописным технологиям", — пояснил Гуров.
В частности, те места, которые кажутся темными, на самом деле покрыты двумя слоями драгоценных металлов: снизу серебро, сверху — сусальное золото. Участки карты, которые кажутся зелеными, на самом деле были синими. "Цвета нанесены природными минеральными красками, и за 325 лет они изменили свою структуру".
© Фото : Анастасия МельниковаВ картографическом фонде Штаб-квартиры РГО в Санкт-Петербурге
© Фото : Анастасия Мельникова
В картографическом фонде Штаб-квартиры РГО в Санкт-Петербурге
Сейчас карта нуждается в реставрации. По поручению президента РГО Сергея Шойгу команда специалистов приступила к работе, которая продлится в 2024 и 2025 годах.
Поддержку реставраторам оказывает транспортная группа FESCO.
Тайны рисунков и дневников
Участники Медиаклуба РГО посетили экскурсию, аналогов которой нет ни в одном музее России.
© Фото : Анастасия МельниковаШтаб-квартира РГО в Санкт-Петербурге
Штаб-квартира РГО в Санкт-Петербурге
© Фото : Анастасия Мельникова
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© Фото : Анастасия МельниковаВ Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге
В Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге
© Фото : Анастасия Мельникова
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© Фото : Анастасия МельниковаСанкт-Петербург. Штаб-квартира РГО
Санкт-Петербург. Штаб-квартира РГО
© Фото : Анастасия Мельникова
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Штаб-квартира РГО в Санкт-Петербурге
© Фото : Анастасия Мельникова
1 из 3
В Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге
© Фото : Анастасия Мельникова
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Санкт-Петербург. Штаб-квартира РГО
© Фото : Анастасия Мельникова
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Журналистов допустили к реставрации рукописей, находящихся под угрозой уничтожения грибком и плесенью.
Познакомили с работой специальных сканеров, на которых оцифровывают ценные документы, показали фолианты из великокняжеских библиотек и трибуну, с которой докладывали об открытиях Фритьоф Нансен, Тур Хейердал и Юрий Сенкевич.
Необычные путешествия
В этом году РГО готовит сразу несколько экспедиций.
© Фото : Анастасия Мельникова Медиаклуб РГО в Санкт-Петербурге
© Фото : Анастасия Мельникова
Медиаклуб РГО в Санкт-Петербурге
Так, специалисты планируют искать и обследовать корабли и подводные лодки, затонувшие в проливе Лаперуза в период Второй мировой войны, а также заняться подъемом советского военного самолета со дна озера на Камчатке.
Журналисты смогут посетить раскопки кургана Туннуг в Республике Тыва, наблюдать за исследовательскими работами на Земле Франца-Иосифа и в Балтийске.
Продолжатся работы и по очистке Арктики от техногенного загрязнения.