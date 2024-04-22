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РГО показало карту России времен Петра I — одну из самых больших в истории

РГО показало карту России времен Петра I — одну из самых больших в истории - РИА Новости, 22.04.2024

РГО показало карту России времен Петра I — одну из самых больших в истории

В штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге журналистам показали одну из самых больших русских карт в истории, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:01

2024-04-22T15:01

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. В штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге журналистам показали одну из самых больших русских карт в истории, сообщает корреспондент РИА Новости.Перевернутая картаБольшой чертеж Сибири был создан инженером, географом, иконописцем Семеном Ремезовым в период между 1696 и 1698 годами. Полотно называют "картографической Джокондой". Его размер — со стену квартиры в панельной хрущевке.Кроме того, карта выглядит непривычно: север находится внизу, юг — наверху. Еще у экспоната нет привычного нам масштаба и координатной сетки. Расстояния исчисляются дневными переходами, а ориентирами служат, например, места, где "Александр Македонский ружье закопал".Экспонат показывает, как развивалось Русское государство, осваивалась Сибирь, каким было мировоззрение землепроходцев, отметили в РГО."Карта была создана для Сибирского приказа, потом перешла во владение Петра Великого — висела в его резиденции, прибитая мебельными гвоздями к стене. По ней он проводил экзамены для тех, кто был не очень сведущим в географии, — рассказал председатель реставрационной комиссии Илья Гуров. — Потом экспонат был выставлен в Эрмитаже, но все же оказался малоисследованным".Другие карты и атласы Ремезова хорошо изучены, а об этой почти ничего не известно."Она напоминает икону, образы преподобных Зосимы и Савватия из Соловецкого монастыря. Когда мы проводили инструментальные исследования, выяснилось, что карта создавалась по иконописным технологиям", — пояснил Гуров.В частности, те места, которые кажутся темными, на самом деле покрыты двумя слоями драгоценных металлов: снизу серебро, сверху — сусальное золото. Участки карты, которые кажутся зелеными, на самом деле были синими. "Цвета нанесены природными минеральными красками, и за 325 лет они изменили свою структуру".Сейчас карта нуждается в реставрации. По поручению президента РГО Сергея Шойгу команда специалистов приступила к работе, которая продлится в 2024 и 2025 годах.Поддержку реставраторам оказывает транспортная группа FESCO.Тайны рисунков и дневниковУчастники Медиаклуба РГО посетили экскурсию, аналогов которой нет ни в одном музее России.Журналистов допустили к реставрации рукописей, находящихся под угрозой уничтожения грибком и плесенью.Познакомили с работой специальных сканеров, на которых оцифровывают ценные документы, показали фолианты из великокняжеских библиотек и трибуну, с которой докладывали об открытиях Фритьоф Нансен, Тур Хейердал и Юрий Сенкевич.Необычные путешествияВ этом году РГО готовит сразу несколько экспедиций. Так, специалисты планируют искать и обследовать корабли и подводные лодки, затонувшие в проливе Лаперуза в период Второй мировой войны, а также заняться подъемом советского военного самолета со дна озера на Камчатке.Журналисты смогут посетить раскопки кургана Туннуг в Республике Тыва, наблюдать за исследовательскими работами на Земле Франца-Иосифа и в Балтийске.Продолжатся работы и по очистке Арктики от техногенного загрязнения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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