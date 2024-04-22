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РГО показало карту России времен Петра I — одну из самых больших в истории - РИА Новости, 22.04.2024
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Туризм
 
15:01 22.04.2024 (обновлено: 16:31 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/rgo-1941524773.html
РГО показало карту России времен Петра I — одну из самых больших в истории
РГО показало карту России времен Петра I — одну из самых больших в истории - РИА Новости, 22.04.2024
РГО показало карту России времен Петра I — одну из самых больших в истории
В штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге журналистам показали одну из самых больших русских карт в истории, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:01
2024-04-22T16:31
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. В штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге журналистам показали одну из самых больших русских карт в истории, сообщает корреспондент РИА Новости.Перевернутая картаБольшой чертеж Сибири был создан инженером, географом, иконописцем Семеном Ремезовым в период между 1696 и 1698 годами. Полотно называют "картографической Джокондой". Его размер — со стену квартиры в панельной хрущевке.Кроме того, карта выглядит непривычно: север находится внизу, юг — наверху. Еще у экспоната нет привычного нам масштаба и координатной сетки. Расстояния исчисляются дневными переходами, а ориентирами служат, например, места, где "Александр Македонский ружье закопал".Экспонат показывает, как развивалось Русское государство, осваивалась Сибирь, каким было мировоззрение землепроходцев, отметили в РГО."Карта была создана для Сибирского приказа, потом перешла во владение Петра Великого — висела в его резиденции, прибитая мебельными гвоздями к стене. По ней он проводил экзамены для тех, кто был не очень сведущим в географии, — рассказал председатель реставрационной комиссии Илья Гуров. — Потом экспонат был выставлен в Эрмитаже, но все же оказался малоисследованным".Другие карты и атласы Ремезова хорошо изучены, а об этой почти ничего не известно."Она напоминает икону, образы преподобных Зосимы и Савватия из Соловецкого монастыря. Когда мы проводили инструментальные исследования, выяснилось, что карта создавалась по иконописным технологиям", — пояснил Гуров.В частности, те места, которые кажутся темными, на самом деле покрыты двумя слоями драгоценных металлов: снизу серебро, сверху — сусальное золото. Участки карты, которые кажутся зелеными, на самом деле были синими. "Цвета нанесены природными минеральными красками, и за 325 лет они изменили свою структуру".Сейчас карта нуждается в реставрации. По поручению президента РГО Сергея Шойгу команда специалистов приступила к работе, которая продлится в 2024 и 2025 годах.Поддержку реставраторам оказывает транспортная группа FESCO.Тайны рисунков и дневниковУчастники Медиаклуба РГО посетили экскурсию, аналогов которой нет ни в одном музее России.Журналистов допустили к реставрации рукописей, находящихся под угрозой уничтожения грибком и плесенью.Познакомили с работой специальных сканеров, на которых оцифровывают ценные документы, показали фолианты из великокняжеских библиотек и трибуну, с которой докладывали об открытиях Фритьоф Нансен, Тур Хейердал и Юрий Сенкевич.Необычные путешествияВ этом году РГО готовит сразу несколько экспедиций. Так, специалисты планируют искать и обследовать корабли и подводные лодки, затонувшие в проливе Лаперуза в период Второй мировой войны, а также заняться подъемом советского военного самолета со дна озера на Камчатке.Журналисты смогут посетить раскопки кургана Туннуг в Республике Тыва, наблюдать за исследовательскими работами на Земле Франца-Иосифа и в Балтийске.Продолжатся работы и по очистке Арктики от техногенного загрязнения.
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РГО показало карту России времен Петра I — одну из самых больших в истории

В РГО показали "картографическую Джоконду" — карту России времен Петра I

© Фото : Анастасия МельниковаНа презентации Карты Ремезова в Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге
На презентации Карты Ремезова в Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Анастасия Мельникова
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. В штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге журналистам показали одну из самых больших русских карт в истории, сообщает корреспондент РИА Новости.

Перевернутая карта

Большой чертеж Сибири был создан инженером, географом, иконописцем Семеном Ремезовым в период между 1696 и 1698 годами. Полотно называют "картографической Джокондой". Его размер — со стену квартиры в панельной хрущевке.
CC BY-SA 4.0 / Mikharein / Данное изображение представляет собой фотоснимок великого русского географа и картографа Семёна Ульяновича Ремезова, изображённого на скульптуре «Сибирские картографы»Семен Ульянович Ремезов на скульптуре "Сибирские картографы" в Тюмени
Семен Ульянович Ремезов на скульптуре Сибирские картографы в Тюмени - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Mikharein / Данное изображение представляет собой фотоснимок великого русского географа и картографа Семёна Ульяновича Ремезова, изображённого на скульптуре «Сибирские картографы»
Семен Ульянович Ремезов на скульптуре "Сибирские картографы" в Тюмени
Кроме того, карта выглядит непривычно: север находится внизу, юг — наверху. Еще у экспоната нет привычного нам масштаба и координатной сетки. Расстояния исчисляются дневными переходами, а ориентирами служат, например, места, где "Александр Македонский ружье закопал".
© Фото : Анастасия МельниковаВ библиотеке Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге
В библиотеке Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Анастасия Мельникова
В библиотеке Штаб-квартиры Русского географического общества в Санкт-Петербурге
Экспонат показывает, как развивалось Русское государство, осваивалась Сибирь, каким было мировоззрение землепроходцев, отметили в РГО.
"Карта была создана для Сибирского приказа, потом перешла во владение Петра Великого — висела в его резиденции, прибитая мебельными гвоздями к стене. По ней он проводил экзамены для тех, кто был не очень сведущим в географии, — рассказал председатель реставрационной комиссии Илья Гуров. — Потом экспонат был выставлен в Эрмитаже, но все же оказался малоисследованным".
© Фото : Анастасия МельниковаПервый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров
Первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Анастасия Мельникова
Первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров
Другие карты и атласы Ремезова хорошо изучены, а об этой почти ничего не известно.
"Она напоминает икону, образы преподобных Зосимы и Савватия из Соловецкого монастыря. Когда мы проводили инструментальные исследования, выяснилось, что карта создавалась по иконописным технологиям", — пояснил Гуров.
В частности, те места, которые кажутся темными, на самом деле покрыты двумя слоями драгоценных металлов: снизу серебро, сверху — сусальное золото. Участки карты, которые кажутся зелеными, на самом деле были синими. "Цвета нанесены природными минеральными красками, и за 325 лет они изменили свою структуру".
© Фото : Анастасия МельниковаВ картографическом фонде Штаб-квартиры РГО в Санкт-Петербурге
В картографическом фонде Штаб-квартиры РГО в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Анастасия Мельникова
В картографическом фонде Штаб-квартиры РГО в Санкт-Петербурге
Сейчас карта нуждается в реставрации. По поручению президента РГО Сергея Шойгу команда специалистов приступила к работе, которая продлится в 2024 и 2025 годах.
Поддержку реставраторам оказывает транспортная группа FESCO.

Тайны рисунков и дневников

Участники Медиаклуба РГО посетили экскурсию, аналогов которой нет ни в одном музее России.
© Фото : Анастасия МельниковаШтаб-квартира РГО в Санкт-Петербурге
Штаб-квартира РГО в Санкт-Петербурге
Штаб-квартира РГО в Санкт-Петербурге
© Фото : Анастасия Мельникова
1 из 3
© Фото : Анастасия МельниковаВ Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге
В Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге
В Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге
© Фото : Анастасия Мельникова
2 из 3
© Фото : Анастасия МельниковаСанкт-Петербург. Штаб-квартира РГО
Санкт-Петербург. Штаб-квартира РГО
Санкт-Петербург. Штаб-квартира РГО
© Фото : Анастасия Мельникова
3 из 3
Штаб-квартира РГО в Санкт-Петербурге
© Фото : Анастасия Мельникова
1 из 3
В Штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге
© Фото : Анастасия Мельникова
2 из 3
Санкт-Петербург. Штаб-квартира РГО
© Фото : Анастасия Мельникова
3 из 3
Журналистов допустили к реставрации рукописей, находящихся под угрозой уничтожения грибком и плесенью.
Познакомили с работой специальных сканеров, на которых оцифровывают ценные документы, показали фолианты из великокняжеских библиотек и трибуну, с которой докладывали об открытиях Фритьоф Нансен, Тур Хейердал и Юрий Сенкевич.

Необычные путешествия

В этом году РГО готовит сразу несколько экспедиций.
© Фото : Анастасия Мельникова Медиаклуб РГО в Санкт-Петербурге
Медиаклуб РГО в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Анастасия Мельникова
Медиаклуб РГО в Санкт-Петербурге
Так, специалисты планируют искать и обследовать корабли и подводные лодки, затонувшие в проливе Лаперуза в период Второй мировой войны, а также заняться подъемом советского военного самолета со дна озера на Камчатке.
Журналисты смогут посетить раскопки кургана Туннуг в Республике Тыва, наблюдать за исследовательскими работами на Земле Франца-Иосифа и в Балтийске.
Продолжатся работы и по очистке Арктики от техногенного загрязнения.
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