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Ефимов рассказал о реорганизации еще девяти территорий по программе КРТ - РИА Новости, 22.04.2024
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09:06 22.04.2024 (обновлено: 09:07 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/reorganizatsiya-1941150462.html
Ефимов рассказал о реорганизации еще девяти территорий по программе КРТ
Ефимов рассказал о реорганизации еще девяти территорий по программе КРТ - РИА Новости, 22.04.2024
Ефимов рассказал о реорганизации еще девяти территорий по программе КРТ
За первые три месяца текущего года столичные власти разработали и опубликовали 9 проектов комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:06
2024-04-22T09:07
владимир ефимов (правительство москвы)
москва
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столичные власти разработали и опубликовали 9 проектов комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий, в них предусматривается возведение почти 740 тыс. кв. м недвижимости, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."С начала этого года опубликованы девять проектов комплексного развития территорий общей площадью около 37 гектаров. В рамках их реализации планируется возвести почти 740 тысяч квадратных метров недвижимости. Это новые производства, жилье, социальные учреждения и другие объекты ", – сказал вице-мэр, его слова приводит пресс-служба Стройкомплекса города.Он добавил, что в результате проведенных работ в столице будет создано порядка 9,6 тыс. новых рабочих мест.Отмечается, что земельные участки площадью от 1,01 до 8,77 га находятся в четырех московских округах: 4 – в ЮАО, по 2 – в ЗАО и СВАО, 1 – на территории ЦАО.На сегодняшний день правообладателям участков земли и объектов недвижимости были отправлены письма с предложением о заключении договоров о КРТ. Власти будут принимать решение о способе реорганизации площадок после того, как получат ответ от правообладателей о вхождении в проекты.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в рамках реализации запланированных проектов планируется построить порядка 300 тыс. кв. м жилья, в том числе по программе реновации жилищного фонда. По его словам, примерно такую же площадь займут общественно-деловые объекты: школа, два детсада, спортивные комплексы, а также гостиницы.Гаман уточнил, что на этих земельных участках планируют возвести производственные корпуса, общая площадь которых превысит 143 тыс. кв. м.Самый большой участок площадью 8,77 га находится на территории столичного района Марьина Роща. Там появятся технопарки и общественно-деловые объекты площадью почти 183 тыс. кв. м. Самый маленький участок, где будет проведено комплексное развитие территории, занимает 1,09 га. Он находится в Басманном районе.Городская программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли Москвы. Заняться реорганизацией могут правообладатели участков, операторы комплексного развития территорий или инвестор, который должен быть определен по итогам торгов. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что за первый квартал 2024 года власти города передали жителям Москвы права собственности на 106 нежилых помещений, которые располагаются в многоквартирных домах.
https://ria.ru/20240416/kontrakty-1940217588.html
https://realty.ria.ru/20240417/efimov-1940647161.html
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владимир ефимов (правительство москвы) , москва
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва

Ефимов рассказал о реорганизации еще девяти территорий по программе КРТ

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столичные власти разработали и опубликовали 9 проектов комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий, в них предусматривается возведение почти 740 тыс. кв. м недвижимости, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"С начала этого года опубликованы девять проектов комплексного развития территорий общей площадью около 37 гектаров. В рамках их реализации планируется возвести почти 740 тысяч квадратных метров недвижимости. Это новые производства, жилье, социальные учреждения и другие объекты ", – сказал вице-мэр, его слова приводит пресс-служба Стройкомплекса города.
Он добавил, что в результате проведенных работ в столице будет создано порядка 9,6 тыс. новых рабочих мест.
Отмечается, что земельные участки площадью от 1,01 до 8,77 га находятся в четырех московских округах: 4 – в ЮАО, по 2 – в ЗАО и СВАО, 1 – на территории ЦАО.
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На сегодняшний день правообладателям участков земли и объектов недвижимости были отправлены письма с предложением о заключении договоров о КРТ. Власти будут принимать решение о способе реорганизации площадок после того, как получат ответ от правообладателей о вхождении в проекты.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в рамках реализации запланированных проектов планируется построить порядка 300 тыс. кв. м жилья, в том числе по программе реновации жилищного фонда. По его словам, примерно такую же площадь займут общественно-деловые объекты: школа, два детсада, спортивные комплексы, а также гостиницы.
Гаман уточнил, что на этих земельных участках планируют возвести производственные корпуса, общая площадь которых превысит 143 тыс. кв. м.
Самый большой участок площадью 8,77 га находится на территории столичного района Марьина Роща. Там появятся технопарки и общественно-деловые объекты площадью почти 183 тыс. кв. м. Самый маленький участок, где будет проведено комплексное развитие территории, занимает 1,09 га. Он находится в Басманном районе.
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Городская программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли Москвы. Заняться реорганизацией могут правообладатели участков, операторы комплексного развития территорий или инвестор, который должен быть определен по итогам торгов. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
Ранее Ефимов сообщал, что за первый квартал 2024 года власти города передали жителям Москвы права собственности на 106 нежилых помещений, которые располагаются в многоквартирных домах.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)Москва
 
 
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