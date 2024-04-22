https://ria.ru/20240422/reorganizatsiya-1941150462.html

Ефимов рассказал о реорганизации еще девяти территорий по программе КРТ

Ефимов рассказал о реорганизации еще девяти территорий по программе КРТ - РИА Новости, 22.04.2024

Ефимов рассказал о реорганизации еще девяти территорий по программе КРТ

За первые три месяца текущего года столичные власти разработали и опубликовали 9 проектов комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:06

2024-04-22T09:06

2024-04-22T09:07

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. За первые три месяца текущего года столичные власти разработали и опубликовали 9 проектов комплексного развития бывших промышленных зон и неэффективно используемых территорий, в них предусматривается возведение почти 740 тыс. кв. м недвижимости, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."С начала этого года опубликованы девять проектов комплексного развития территорий общей площадью около 37 гектаров. В рамках их реализации планируется возвести почти 740 тысяч квадратных метров недвижимости. Это новые производства, жилье, социальные учреждения и другие объекты ", – сказал вице-мэр, его слова приводит пресс-служба Стройкомплекса города.Он добавил, что в результате проведенных работ в столице будет создано порядка 9,6 тыс. новых рабочих мест.Отмечается, что земельные участки площадью от 1,01 до 8,77 га находятся в четырех московских округах: 4 – в ЮАО, по 2 – в ЗАО и СВАО, 1 – на территории ЦАО.На сегодняшний день правообладателям участков земли и объектов недвижимости были отправлены письма с предложением о заключении договоров о КРТ. Власти будут принимать решение о способе реорганизации площадок после того, как получат ответ от правообладателей о вхождении в проекты.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что в рамках реализации запланированных проектов планируется построить порядка 300 тыс. кв. м жилья, в том числе по программе реновации жилищного фонда. По его словам, примерно такую же площадь займут общественно-деловые объекты: школа, два детсада, спортивные комплексы, а также гостиницы.Гаман уточнил, что на этих земельных участках планируют возвести производственные корпуса, общая площадь которых превысит 143 тыс. кв. м.Самый большой участок площадью 8,77 га находится на территории столичного района Марьина Роща. Там появятся технопарки и общественно-деловые объекты площадью почти 183 тыс. кв. м. Самый маленький участок, где будет проведено комплексное развитие территории, занимает 1,09 га. Он находится в Басманном районе.Городская программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли Москвы. Заняться реорганизацией могут правообладатели участков, операторы комплексного развития территорий или инвестор, который должен быть определен по итогам торгов. На сегодняшний день в мегаполисе на разных стадиях реализации находится 228 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,7 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.Ранее Ефимов сообщал, что за первый квартал 2024 года власти города передали жителям Москвы права собственности на 106 нежилых помещений, которые располагаются в многоквартирных домах.

https://ria.ru/20240416/kontrakty-1940217588.html

https://realty.ria.ru/20240417/efimov-1940647161.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва