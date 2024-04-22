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Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров

Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров - РИА Новости, 22.04.2024

Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за четыре часа снизился еще на пять сантиметров и составляет 988 сантиметров, сообщили власти региона. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T04:26

2024-04-22T04:26

2024-04-22T04:29

тобол (река)

курган

наводнения в россии — 2024

курганская область

происшествия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана за четыре часа снизился еще на пять сантиметров и составляет 988 сантиметров, сообщили власти региона.Ранее власти Курганской области сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана по данным на 2.00 (0.00 мск) 22 апреля снизился на два сантиметра и составлял 993 сантиметра."По данным гидропоста на 6.00 (4.00 мск) на 22 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 988 сантиметров", - говорится в сообщении правительства региона в Telegram-канале.Отмечается, что в Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды около 11 метров, в районе Кетово выше 10 метров. Наблюдается снижение."Вода из Кургана идет в Белозерский округ. В районе села Белозерского уровень воды превышает отметку в пять метров 80 сантиметров, в районе села Памятное - составляет четыре метра 12 сантиметров", - добавляется в сообщении.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.

https://ria.ru/20240421/tobol-1941301669.html

тобол (река)

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тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, курганская область, происшествия