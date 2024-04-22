Рейтинг@Mail.ru
Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 22.04.2024 (обновлено: 04:29 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/regiona-1941411787.html
Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров
Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров - РИА Новости, 22.04.2024
Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана за четыре часа снизился еще на пять сантиметров и составляет 988 сантиметров, сообщили власти региона. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T04:26
2024-04-22T04:29
тобол (река)
курган
наводнения в россии — 2024
курганская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941119041_0:22:3073:1751_1920x0_80_0_0_49ed4f1bf9e9df82288a9321b8ade50e.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана за четыре часа снизился еще на пять сантиметров и составляет 988 сантиметров, сообщили власти региона.Ранее власти Курганской области сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана по данным на 2.00 (0.00 мск) 22 апреля снизился на два сантиметра и составлял 993 сантиметра."По данным гидропоста на 6.00 (4.00 мск) на 22 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 988 сантиметров", - говорится в сообщении правительства региона в Telegram-канале.Отмечается, что в Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды около 11 метров, в районе Кетово выше 10 метров. Наблюдается снижение."Вода из Кургана идет в Белозерский округ. В районе села Белозерского уровень воды превышает отметку в пять метров 80 сантиметров, в районе села Памятное - составляет четыре метра 12 сантиметров", - добавляется в сообщении.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.
https://ria.ru/20240421/tobol-1941301669.html
тобол (река)
курган
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941119041_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_84b64f89384e0c462e13109664375689.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тобол (река), курган, наводнения в россии — 2024, курганская область, происшествия
Тобол (река), Курган, Наводнения в России — 2024, Курганская область, Происшествия
Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров

Уровень воды в Тоболе у Кургана снизился на пять сантиметров за четыре часа

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМестные жители на берегу реки Тобол в Кургане
Местные жители на берегу реки Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Местные жители на берегу реки Тобол в Кургане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана за четыре часа снизился еще на пять сантиметров и составляет 988 сантиметров, сообщили власти региона.
Ранее власти Курганской области сообщали, что уровень воды в реке Тобол у Кургана по данным на 2.00 (0.00 мск) 22 апреля снизился на два сантиметра и составлял 993 сантиметра.
Спасатели эвакуируют людей в Кургане - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
МЧС прогнозирует спад воды на реке Тобол у Кургана в ближайшие дни
21 апреля, 06:49
"По данным гидропоста на 6.00 (4.00 мск) на 22 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 988 сантиметров", - говорится в сообщении правительства региона в Telegram-канале.
Отмечается, что в Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды около 11 метров, в районе Кетово выше 10 метров. Наблюдается снижение.
"Вода из Кургана идет в Белозерский округ. В районе села Белозерского уровень воды превышает отметку в пять метров 80 сантиметров, в районе села Памятное - составляет четыре метра 12 сантиметров", - добавляется в сообщении.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
9 апреля, 21:15
Инфографика
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне рискаПосмотреть
 
Тобол (река)КурганНаводнения в России — 2024Курганская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала