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В Японии заявили о падении выпущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 22.04.2024
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09:33 22.04.2024 (обновлено: 09:34 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/raketa-1941429080.html
В Японии заявили о падении выпущенной КНДР ракеты
В Японии заявили о падении выпущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 22.04.2024
В Японии заявили о падении выпущенной КНДР ракеты
Береговая охрана Японии сообщила, что выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета уже упала. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:33
2024-04-22T09:34
в мире
япония
кндр (северная корея)
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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Береговая охрана Японии сообщила, что выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета уже упала. "По данным министерства обороны, объект, который, возможно, является баллистической ракетой, выпущенной со стороны Северной Кореи, уже упал. Суда должны следить за последующей информацией и в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, а сообщать соответствующую информацию в береговую охрану", - отмечается в сообщении. Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве, возможная баллистическая ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии.
https://ria.ru/20240208/kndr-1926064899.html
япония
кндр (северная корея)
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в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
В Японии заявили о падении выпущенной КНДР ракеты

Минобороны Японии: выпущенная со стороны КНДР баллистическая ракета упала в море

© AP Photo / Emily WangСотрудники береговой охраны Японии
Сотрудники береговой охраны Японии - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Emily Wang
Сотрудники береговой охраны Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Береговая охрана Японии сообщила, что выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета уже упала.
"По данным министерства обороны, объект, который, возможно, является баллистической ракетой, выпущенной со стороны Северной Кореи, уже упал. Суда должны следить за последующей информацией и в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, а сообщать соответствующую информацию в береговую охрану", - отмечается в сообщении.
Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве, возможная баллистическая ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии.
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