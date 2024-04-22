https://ria.ru/20240422/raketa-1941429080.html

В Японии заявили о падении выпущенной КНДР ракеты

В Японии заявили о падении выпущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 22.04.2024

В Японии заявили о падении выпущенной КНДР ракеты

Береговая охрана Японии сообщила, что выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета уже упала. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:33

2024-04-22T09:33

2024-04-22T09:34

в мире

япония

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Береговая охрана Японии сообщила, что выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета уже упала. "По данным министерства обороны, объект, который, возможно, является баллистической ракетой, выпущенной со стороны Северной Кореи, уже упал. Суда должны следить за последующей информацией и в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, а сообщать соответствующую информацию в береговую охрану", - отмечается в сообщении. Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве, возможная баллистическая ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии.

https://ria.ru/20240208/kndr-1926064899.html

япония

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, кндр (северная корея)