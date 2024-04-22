https://ria.ru/20240422/raketa-1941429080.html
В Японии заявили о падении выпущенной КНДР ракеты
В Японии заявили о падении выпущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 22.04.2024
В Японии заявили о падении выпущенной КНДР ракеты
Береговая охрана Японии сообщила, что выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета уже упала. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:33
2024-04-22T09:33
2024-04-22T09:34
в мире
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кндр (северная корея)
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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Береговая охрана Японии сообщила, что выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета уже упала. "По данным министерства обороны, объект, который, возможно, является баллистической ракетой, выпущенной со стороны Северной Кореи, уже упал. Суда должны следить за последующей информацией и в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, а сообщать соответствующую информацию в береговую охрану", - отмечается в сообщении. Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве, возможная баллистическая ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии.
https://ria.ru/20240208/kndr-1926064899.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, кндр (северная корея)
В мире, Япония, КНДР (Северная Корея)
В Японии заявили о падении выпущенной КНДР ракеты
Минобороны Японии: выпущенная со стороны КНДР баллистическая ракета упала в море
ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Береговая охрана Японии сообщила, что выпущенная, предположительно, КНДР баллистическая ракета уже упала.
"По данным министерства обороны, объект, который, возможно, является баллистической ракетой, выпущенной со стороны Северной Кореи, уже упал. Суда должны следить за последующей информацией и в случае обнаружения обломков не приближаться к ним, а сообщать соответствующую информацию в береговую охрану", - отмечается в сообщении.
Как сообщает, в свою очередь, телеканал NHK со ссылкой на источники в правительстве, возможная баллистическая ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии.