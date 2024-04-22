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ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду
ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду - РИА Новости, 22.04.2024
ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила одну воздушную цель на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в понедельник губернатор Белгородской... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:01
2024-04-22T16:01
2024-04-22T16:07
специальная военная операция на украине
безопасность
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белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила одну воздушную цель на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее ракетная опасность была объявлена на территории Белгорода и Белгородского района."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду
Гладков: ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду