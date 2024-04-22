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ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:01 22.04.2024 (обновлено: 16:07 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/pvo-1941550199.html
ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду
ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду - РИА Новости, 22.04.2024
ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила одну воздушную цель на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в понедельник губернатор Белгородской... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:01
2024-04-22T16:07
специальная военная операция на украине
безопасность
белгород
белгородский район
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила одну воздушную цель на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее ракетная опасность была объявлена на территории Белгорода и Белгородского района."В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
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безопасность, белгород, белгородский район, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгород, Белгородский район, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду

Гладков: ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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БЕЛГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Система ПВО сбила одну воздушную цель на подлете к Белгороду, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Ранее ракетная опасность была объявлена на территории Белгорода и Белгородского района.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбита одна воздушная цель на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородБелгородский районБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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