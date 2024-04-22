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Путин рассказал, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ - РИА Новости, 22.04.2024
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21:18 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/putin-1941635577.html
Путин рассказал, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ
Путин рассказал, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ - РИА Новости, 22.04.2024
Путин рассказал, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ
Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел бы быть студентом и поехал бы строить БАМ. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T21:18
2024-04-22T21:18
общество
россия
восточная сибирь
дальний восток
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел бы быть студентом и поехал бы строить БАМ. "Мне бы очень хотелось быть студентом. И если бы я был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал", - ответил Путин на вопрос участницы встречи с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали, поехал бы он строить БАМ, если бы был студентом. В этом году исполняется 50 лет с начала строительства БАМа. Это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяжённостью 4324 километра, является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В её строительстве принимали участие более 2 миллионов человек.
https://ria.ru/20240422/putin-1941620994.html
россия
восточная сибирь
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общество, россия, восточная сибирь, дальний восток, владимир путин
Общество, Россия, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин рассказал, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ

Владимир Путин рассказал, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел бы быть студентом и поехал бы строить БАМ.
"Мне бы очень хотелось быть студентом. И если бы я был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал", - ответил Путин на вопрос участницы встречи с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали, поехал бы он строить БАМ, если бы был студентом.
В этом году исполняется 50 лет с начала строительства БАМа. Это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяжённостью 4324 километра, является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В её строительстве принимали участие более 2 миллионов человек.
Электропоезд на железнодорожном мосту через реку Обь в Новосибирске, который является частью Транссибирской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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