https://ria.ru/20240422/putin-1941635577.html
Путин рассказал, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ
Путин рассказал, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ - РИА Новости, 22.04.2024
Путин рассказал, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ
Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел бы быть студентом и поехал бы строить БАМ. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T21:18
2024-04-22T21:18
2024-04-22T21:18
общество
россия
восточная сибирь
дальний восток
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_0:158:3088:1895_1920x0_80_0_0_1d22477ee4dd9f6170ac4351499da514.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что хотел бы быть студентом и поехал бы строить БАМ. "Мне бы очень хотелось быть студентом. И если бы я был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал", - ответил Путин на вопрос участницы встречи с ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали, поехал бы он строить БАМ, если бы был студентом. В этом году исполняется 50 лет с начала строительства БАМа. Это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяжённостью 4324 километра, является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В её строительстве принимали участие более 2 миллионов человек.
https://ria.ru/20240422/putin-1941620994.html
россия
восточная сибирь
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914411_305:0:3036:2048_1920x0_80_0_0_cc9f277d5f3ded3e2cc2710e4c8b0f31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, восточная сибирь, дальний восток, владимир путин
Общество, Россия, Восточная Сибирь, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин рассказал, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ
Владимир Путин рассказал, что хотел бы стать студентом и поехать строить БАМ