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Путин высказался о Байкало-Амурской магистрали
Путин высказался о Байкало-Амурской магистрали - РИА Новости, 22.04.2024
Путин высказался о Байкало-Амурской магистрали
Президент России Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:00
2024-04-22T20:00
2024-04-22T20:46
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего, которая определяет глобальную логистику на XXI век."БАМ - это воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего СССР. Они осуществили во всех смыслах уникальный проект, равных которому не было мировой истории. Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану", - заявил Путин на встрече с ветеранами БАМа.
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владимир путин, россия, ссср, дальний восток, общество
Владимир Путин, Россия, СССР, Дальний Восток, Общество
Путин высказался о Байкало-Амурской магистрали
Путин назвал Байкало-Амурскую магистраль дорогой будущего