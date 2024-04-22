https://ria.ru/20240422/promvystavka-1941487753.html

Глава Татарстана поучаствовал в промвыставке в рамках визита в Узбекистан

Глава Татарстана поучаствовал в промвыставке в рамках визита в Узбекистан - РИА Новости, 22.04.2024

Глава Татарстана поучаствовал в промвыставке в рамках визита в Узбекистан

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках визита в Узбекистан принял участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", где... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:46

2024-04-22T12:46

2024-04-22T12:46

республика татарстан

узбекистан

россия

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

казанский вертолетный завод

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

иннопром

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках визита в Узбекистан принял участие в Международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия", где представлен стенд региона, сообщает пресс-служба правительства РТ. Участие в выставке принимают более 700 компаний из 35 стран. Среди татарстанских компаний свою продукцию презентуют "Эйдос", "КЭР-холдин", КМПО, завод "Таткабель", Казанский вертолетный завод, "Нэфис", КИП "Мастер", "Химград" и другие предприятия. Выставка проходит в Ташкенте с 22 по 24 апреля 2024 года. Мероприятие организовали Минпромторг России и министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана. Также глава Татарстана в рамках рабочего визита в Узбекистан посетил Навойскую область, где встретился с хокимом (губернатором) Норматом Турсуновым. Минниханов рассказал о важности работы между регионами России и Узбекистана. "В последнее время мы интенсивно взаимодействуем с узбекистанскими партнерами. Особое внимание уделяем новым проектам, к примеру, КИП "Мастер" — по созданию индустриального парка на территории СЭЗ "Навои", — цитирует пресс-служба Минниханова.Хоким области подчеркнул, что проект имеет поддержку президента страны. Он поблагодарил главу Татарстана за личное внимание к реализации индустриального парка. Раис также посетил производство алюминиевого профиля Benkam alu extrusions в городе Навои. Завод расположен в свободной экономической зоне Навои. Производственная мощность – до 40 тысяч тонн готовой продукции в год. Минниханову показали производственный процесс, рассказали о географии реализации продукции. Там же глава Татарстана посетил производство силовых кабелей Hayat Power Cables. Производственная мощность завода достигает 4,2 тысячи тонн кабельных изделий по весу металла в год, из них меди – 3 тысячи тонн, алюминия – 1,2 тысячи тонн.

https://ria.ru/20240419/kazanforum-1941121270.html

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республика татарстан (татарстан)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

узбекистан, россия, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, казанский вертолетный завод, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иннопром