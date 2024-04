https://ria.ru/20240422/produktsiya-1941577419.html

Россия впервые представляет продукцию Made in Russia на выставке Djazagro

Россия впервые представляет продукцию Made in Russia на выставке Djazagro - РИА Новости, 22.04.2024

Россия впервые представляет продукцию Made in Russia на выставке Djazagro

Крупнейшая и наиболее авторитетная агропромышленная выставка в Северной Африке Djazagro стартовала 22 апреля в Алжире, на ней впервые открылась национальная... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:33

2024-04-22T17:33

2024-04-22T17:51

россия

северная африка

алжир (провинция)

бренд сделано в россии (made in russia)

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150199/92/1501999209_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eac90197ad916c724405d9daa5f2dba0.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Крупнейшая и наиболее авторитетная агропромышленная выставка в Северной Африке Djazagro стартовала 22 апреля в Алжире, на ней впервые открылась национальная экспозиция под брендом Made in Russia, на которой представлена высококачественная и натуральная продукция от надежных российских производителей, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."На площадке экспозиции российские компании проведут переговоры с потенциальными партнерами из Северной Африки и обсудят возможности сотрудничества", - говорится в сообщении.На национальном стенде Made in Russia, организованном РЭЦ, представлены 17 российских компаний. Они привезли на выставку продукцию тех отраслей, в которых Россия давно зарекомендовала себя как один из лучших поставщиков.Так, российские производители представляют зерновые, бобовые и крупы (просо, чечевицу, нут, гречневую крупу, пшеницу, кукурузу и многое другое), растительное масло и жмых, а также комбикорм для домашних животных.Кроме того, гости стенда Made in Russia могут оценить российские сыры, сухое молоко и молочный шоколад, а также икру красного лосося - одного из самых древних деликатесов, по которому Россия входит в топ-10 экспортеров в мире.Отечественные производители также представляют кондитерские изделия, которые пользуются большой популярностью в России и за рубежом - шоколадные конфеты, батончики и трюфели, а также халву и козинаки из семян подсолнечника, кунжута и арахиса, рахат-лукум, медовый чак-чак, сушки и соломку.Северная Африка и Алжир в частности - приоритетные направления для российских компаний. В 2023 году Россия нарастила экспорт аграрной продукции в Алжир на 20%.Ключевым поставляемым продуктом стала пшеница, но российские производители готовы активно увеличивать продажи других продуктов, которые пользуются спросом в регионе.Выставка проходит с 22 по 25 апреля в SAFEX ExhibitionPark.

https://ria.ru/20240422/rets-1941436810.html

https://ria.ru/20231212/made_in_russia-1915401102.html

россия

северная африка

алжир (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, северная африка, алжир (провинция), бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика