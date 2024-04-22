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Житель Чувашии получил 13,5 года колонии за жестокое убийство знакомой - РИА Новости, 22.04.2024
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16:58 22.04.2024
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Житель Чувашии получил 13,5 года колонии за жестокое убийство знакомой
Житель Чувашии получил 13,5 года колонии за жестокое убийство знакомой - РИА Новости, 22.04.2024
Житель Чувашии получил 13,5 года колонии за жестокое убийство знакомой
Житель Чувашии, который поджег подругу, в результате чего она умерла от ожогов, осужден за убийство с особой жестокостью на 13 лет 6 месяцев колонии строгого... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:58
2024-04-22T16:58
происшествия
россия
чувашская республика (чувашия)
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Житель Чувашии, который поджег подругу, в результате чего она умерла от ожогов, осужден за убийство с особой жестокостью на 13 лет 6 месяцев колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ. Ночью 27 ноября 2023 года 36-летний житель города Козловка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде многоквартирного жилого дома, в ходе ссоры со своей знакомой облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате женщина получила ожоги более 50% поверхности тела, от которых скончалась в лечебном учреждении. "Приговором Верховного Суда Чувашской республики мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ему назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении регионального СУСК.
https://ria.ru/20231002/ubiystvo-1899836652.html
россия
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, чувашская республика (чувашия), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Чувашии получил 13,5 года колонии за жестокое убийство знакомой

Жителю Козловки в Чувашии дали 13,5 года колонии за поджог знакомой после ссоры

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Житель Чувашии, который поджег подругу, в результате чего она умерла от ожогов, осужден за убийство с особой жестокостью на 13 лет 6 месяцев колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ночью 27 ноября 2023 года 36-летний житель города Козловка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде многоквартирного жилого дома, в ходе ссоры со своей знакомой облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате женщина получила ожоги более 50% поверхности тела, от которых скончалась в лечебном учреждении.
"Приговором Верховного Суда Чувашской республики мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ему назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
В Хабаровске мужчина облил бензином и поджег свою жену
2 октября 2023, 09:27
 
ПроисшествияРоссияЧувашская Республика (Чувашия)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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