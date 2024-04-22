Житель Чувашии получил 13,5 года колонии за жестокое убийство знакомой
Жителю Козловки в Чувашии дали 13,5 года колонии за поджог знакомой после ссоры
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр - РИА Новости. Житель Чувашии, который поджег подругу, в результате чего она умерла от ожогов, осужден за убийство с особой жестокостью на 13 лет 6 месяцев колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ночью 27 ноября 2023 года 36-летний житель города Козловка, находясь в состоянии алкогольного опьянения в подъезде многоквартирного жилого дома, в ходе ссоры со своей знакомой облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате женщина получила ожоги более 50% поверхности тела, от которых скончалась в лечебном учреждении.
"Приговором Верховного Суда Чувашской республики мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Ему назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и последующем ограничением свободы на 1,5 года", - говорится в сообщении регионального СУСК.
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