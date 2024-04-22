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Алтайские компании представят продукцию на выставке InterFood Krasnodar
Алтайские компании представят продукцию на выставке InterFood Krasnodar - РИА Новости, 22.04.2024
Алтайские компании представят продукцию на выставке InterFood Krasnodar
Предприятия Алтайского края примут участие в выставке продуктов питания и напитков InterFood Krasnodar 2024 с 22 по 25 апреля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:44
2024-04-22T14:44
2024-04-22T14:44
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предприятия Алтайского края примут участие в выставке продуктов питания и напитков InterFood Krasnodar 2024 с 22 по 25 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона. Делегацию региона возглавляет заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков. На стенде региона будут представлены мясные деликатесы, твердые и мягкие сыры, безалкогольные напитки, вода питьевая, растительные масла холодного отжима из орехов и масличных культур. Кроме того, на стенде также представят каши и супы быстрого приготовления, продукцию на основе облепихи и льняного семени, чайные напитки и фитосборы, а также продукцию пчеловодства, кондитерские изделия и другие продукты питания. Для организации взаимовыгодного сотрудничества между компаниями-производителями и потенциальными потребителями продуктов питания на выставке запланированы бизнес-встречи алтайских предпринимателей в центре переговоров с торговыми сетями и дистрибьютерами Краснодарского края. Также запланированы встречи с представителями профильных исполнительных органов Краснодарского края, государственными учреждениями по поддержке бизнеса для обсуждения вопросов сотрудничества и обмена лучшими практиками.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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твой бизнес – новости, алтайский край, краснодарский край
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Алтайский край, Краснодарский край
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предприятия Алтайского края примут участие в выставке продуктов питания и напитков InterFood Krasnodar 2024 с 22 по 25 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.
Делегацию региона возглавляет заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков.
На стенде региона будут представлены мясные деликатесы, твердые и мягкие сыры, безалкогольные напитки, вода питьевая, растительные масла холодного отжима из орехов и масличных культур.
Кроме того, на стенде также представят каши и супы быстрого приготовления, продукцию на основе облепихи и льняного семени, чайные напитки и фитосборы, а также продукцию пчеловодства, кондитерские изделия и другие продукты питания.
Для организации взаимовыгодного сотрудничества между компаниями-производителями и потенциальными потребителями продуктов питания на выставке запланированы бизнес-встречи алтайских предпринимателей в центре переговоров с торговыми сетями и дистрибьютерами Краснодарского края
.
Также запланированы встречи с представителями профильных исполнительных органов Краснодарского края, государственными учреждениями по поддержке бизнеса для обсуждения вопросов сотрудничества и обмена лучшими практиками.