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Алтайские компании представят продукцию на выставке InterFood Krasnodar - РИА Новости, 22.04.2024
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14:44 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/prduktsiya-1941523158.html
Алтайские компании представят продукцию на выставке InterFood Krasnodar
Алтайские компании представят продукцию на выставке InterFood Krasnodar - РИА Новости, 22.04.2024
Алтайские компании представят продукцию на выставке InterFood Krasnodar
Предприятия Алтайского края примут участие в выставке продуктов питания и напитков InterFood Krasnodar 2024 с 22 по 25 апреля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:44
2024-04-22T14:44
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предприятия Алтайского края примут участие в выставке продуктов питания и напитков InterFood Krasnodar 2024 с 22 по 25 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона. Делегацию региона возглавляет заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков. На стенде региона будут представлены мясные деликатесы, твердые и мягкие сыры, безалкогольные напитки, вода питьевая, растительные масла холодного отжима из орехов и масличных культур. Кроме того, на стенде также представят каши и супы быстрого приготовления, продукцию на основе облепихи и льняного семени, чайные напитки и фитосборы, а также продукцию пчеловодства, кондитерские изделия и другие продукты питания. Для организации взаимовыгодного сотрудничества между компаниями-производителями и потенциальными потребителями продуктов питания на выставке запланированы бизнес-встречи алтайских предпринимателей в центре переговоров с торговыми сетями и дистрибьютерами Краснодарского края. Также запланированы встречи с представителями профильных исполнительных органов Краснодарского края, государственными учреждениями по поддержке бизнеса для обсуждения вопросов сотрудничества и обмена лучшими практиками.
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твой бизнес – новости, алтайский край, краснодарский край
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Алтайские компании представят продукцию на выставке InterFood Krasnodar

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСыр на выставке продуктов питания
Сыр на выставке продуктов питания - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сыр на выставке продуктов питания
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предприятия Алтайского края примут участие в выставке продуктов питания и напитков InterFood Krasnodar 2024 с 22 по 25 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.
Делегацию региона возглавляет заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков.
На стенде региона будут представлены мясные деликатесы, твердые и мягкие сыры, безалкогольные напитки, вода питьевая, растительные масла холодного отжима из орехов и масличных культур.
Кроме того, на стенде также представят каши и супы быстрого приготовления, продукцию на основе облепихи и льняного семени, чайные напитки и фитосборы, а также продукцию пчеловодства, кондитерские изделия и другие продукты питания.
Для организации взаимовыгодного сотрудничества между компаниями-производителями и потенциальными потребителями продуктов питания на выставке запланированы бизнес-встречи алтайских предпринимателей в центре переговоров с торговыми сетями и дистрибьютерами Краснодарского края.
Также запланированы встречи с представителями профильных исполнительных органов Краснодарского края, государственными учреждениями по поддержке бизнеса для обсуждения вопросов сотрудничества и обмена лучшими практиками.
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