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Алтайские компании представят продукцию на выставке InterFood Krasnodar

Алтайские компании представят продукцию на выставке InterFood Krasnodar - РИА Новости, 22.04.2024

Алтайские компании представят продукцию на выставке InterFood Krasnodar

Предприятия Алтайского края примут участие в выставке продуктов питания и напитков InterFood Krasnodar 2024 с 22 по 25 апреля, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:44

2024-04-22T14:44

2024-04-22T14:44

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Предприятия Алтайского края примут участие в выставке продуктов питания и напитков InterFood Krasnodar 2024 с 22 по 25 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона. Делегацию региона возглавляет заместитель начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Кондыков. На стенде региона будут представлены мясные деликатесы, твердые и мягкие сыры, безалкогольные напитки, вода питьевая, растительные масла холодного отжима из орехов и масличных культур. Кроме того, на стенде также представят каши и супы быстрого приготовления, продукцию на основе облепихи и льняного семени, чайные напитки и фитосборы, а также продукцию пчеловодства, кондитерские изделия и другие продукты питания. Для организации взаимовыгодного сотрудничества между компаниями-производителями и потенциальными потребителями продуктов питания на выставке запланированы бизнес-встречи алтайских предпринимателей в центре переговоров с торговыми сетями и дистрибьютерами Краснодарского края. Также запланированы встречи с представителями профильных исполнительных органов Краснодарского края, государственными учреждениями по поддержке бизнеса для обсуждения вопросов сотрудничества и обмена лучшими практиками.

https://ria.ru/20240314/avtomasterskaya-1932924569.html

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Алёна Пава

твой бизнес – новости, алтайский край, краснодарский край