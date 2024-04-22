Рейтинг@Mail.ru
В Астрахани потушили пожар на рынке - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:56 22.04.2024 (обновлено: 12:03 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/pozhar-1941472072.html
В Астрахани потушили пожар на рынке
В Астрахани потушили пожар на рынке - РИА Новости, 22.04.2024
В Астрахани потушили пожар на рынке
Пожар на вещевом рынке в Астрахани потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:56
2024-04-22T12:03
происшествия
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941474316_0:17:715:419_1920x0_80_0_0_9e7b7b3a542b37ccbe5edbe8b6f38044.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пожар на вещевом рынке в Астрахани потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Пожар на вещевом рынке произошел в Астрахани в воскресенье вечером. Он охватил 1,2 тысячи квадратных метров."В Астрахани сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240421/pozhar-1941390447.html
астрахань
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941474316_112:0:725:460_1920x0_80_0_0_419ebb698c8b292bb310d9095171dc45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Астрахани потушили пожар на рынке

МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на вещевом рынке в Астрахани

© МЧС РоссииПожар на вещевом рынке в Астрахани, 21 апреля 2024
Пожар на вещевом рынке в Астрахани, 21 апреля 2024
© МЧС России
Пожар на вещевом рынке в Астрахани, 21 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пожар на вещевом рынке в Астрахани потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Пожар на вещевом рынке произошел в Астрахани в воскресенье вечером. Он охватил 1,2 тысячи квадратных метров.
"В Астрахани сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Прокуратура начала проверку после пожара в торговых павильонах в Астрахани
21 апреля, 21:11
 
ПроисшествияАстраханьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала