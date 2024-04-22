https://ria.ru/20240422/pozhar-1941472072.html
В Астрахани потушили пожар на рынке
В Астрахани потушили пожар на рынке - РИА Новости, 22.04.2024
В Астрахани потушили пожар на рынке
Пожар на вещевом рынке в Астрахани потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:56
2024-04-22T11:56
2024-04-22T12:03
происшествия
астрахань
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пожар на вещевом рынке в Астрахани потушен, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Пожар на вещевом рынке произошел в Астрахани в воскресенье вечером. Он охватил 1,2 тысячи квадратных метров."В Астрахани сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240421/pozhar-1941390447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Астрахань, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Астрахани потушили пожар на рынке
МЧС сообщило о полной ликвидации пожара на вещевом рынке в Астрахани