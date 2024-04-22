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В Воронеже загорелся цех электромеханического завода - РИА Новости, 22.04.2024
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09:45 22.04.2024 (обновлено: 10:20 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/pozhar-1941433195.html
В Воронеже загорелся цех электромеханического завода
В Воронеже загорелся цех электромеханического завода - РИА Новости, 22.04.2024
В Воронеже загорелся цех электромеханического завода
Цех электромеханического завода размером 100 на 30 метров загорелся в Воронеже, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:45
2024-04-22T10:20
происшествия
воронеж
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Цех электромеханического завода размером 100 на 30 метров загорелся в Воронеже, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Горит один из цехов, [размеры] в плане 100 на 30 метров", - сказал собеседник агентстваКак уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, поступила информация о пожаре по адресу: город Воронеж, Коминтерновский район, улица Солнечная, 33. Происходит возгорание в производственном здании. Площадь пожара уточняется. К его ликвидации привлечены более 60 человек и 20 единиц техники.
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происшествия, воронеж
Происшествия, Воронеж
В Воронеже загорелся цех электромеханического завода

Цех электромеханического завода размером 100 на 30 метров загорелся в Воронеже

Последствия пожара на заводе в Воронеже. 22 апреля 2024
Последствия пожара на заводе в Воронеже. 22 апреля 2024
Последствия пожара на заводе в Воронеже. 22 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Цех электромеханического завода размером 100 на 30 метров загорелся в Воронеже, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Горит один из цехов, [размеры] в плане 100 на 30 метров", - сказал собеседник агентства
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, поступила информация о пожаре по адресу: город Воронеж, Коминтерновский район, улица Солнечная, 33. Происходит возгорание в производственном здании. Площадь пожара уточняется. К его ликвидации привлечены более 60 человек и 20 единиц техники.
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