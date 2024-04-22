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В Орехово-Зуево локализовали пожар в производственном здании - РИА Новости, 22.04.2024
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00:58 22.04.2024
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В Орехово-Зуево локализовали пожар в производственном здании
В Орехово-Зуево локализовали пожар в производственном здании - РИА Новости, 22.04.2024
В Орехово-Зуево локализовали пожар в производственном здании
Пожар в производственном здании сложной конструкции локализован на улице Стачки 1885 года в подмосковном Орехово-Зуево на площади 1,2 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T00:58
2024-04-22T00:58
происшествия
орехово-зуево
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пожар в производственном здании сложной конструкции локализован на улице Стачки 1885 года в подмосковном Орехово-Зуево на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что производственное здание сложной конструкции горит на улице Стачки 1885 года в городе Орехово-Зуево Московской области, предварительно, на площади 1,2 тысячи квадратных метров. "В 0.30 пожар в Московской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
орехово-зуево
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происшествия, орехово-зуево, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Орехово-Зуево, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Орехово-Зуево локализовали пожар в производственном здании

МЧС: пожар в производственном здании в Орехово-Зуево удалось локализовать

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПожарные и спасатели во время тренировки
Пожарные и спасатели во время тренировки - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Пожарные и спасатели во время тренировки. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пожар в производственном здании сложной конструкции локализован на улице Стачки 1885 года в подмосковном Орехово-Зуево на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что производственное здание сложной конструкции горит на улице Стачки 1885 года в городе Орехово-Зуево Московской области, предварительно, на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
"В 0.30 пожар в Московской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияОрехово-ЗуевоМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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