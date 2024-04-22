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В Орехово-Зуево локализовали пожар в производственном здании

В Орехово-Зуево локализовали пожар в производственном здании - РИА Новости, 22.04.2024

В Орехово-Зуево локализовали пожар в производственном здании

Пожар в производственном здании сложной конструкции локализован на улице Стачки 1885 года в подмосковном Орехово-Зуево на площади 1,2 тысячи квадратных метров,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T00:58

2024-04-22T00:58

2024-04-22T00:58

происшествия

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пожар в производственном здании сложной конструкции локализован на улице Стачки 1885 года в подмосковном Орехово-Зуево на площади 1,2 тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе ведомства сообщали, что производственное здание сложной конструкции горит на улице Стачки 1885 года в городе Орехово-Зуево Московской области, предварительно, на площади 1,2 тысячи квадратных метров. "В 0.30 пожар в Московской области локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении.

орехово-зуево

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, орехово-зуево, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)