https://ria.ru/20240422/povestki-1941405777.html

На Украине признали рассылку повесток умершим

На Украине признали рассылку повесток умершим - РИА Новости, 22.04.2024

На Украине признали рассылку повесток умершим

На Украине признали рассылку повесток умершим, соответствующее сообщение в соцсети Facebook* опубликовал территориальный центр комплектования и социальной... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T01:20

2024-04-22T01:20

2024-04-22T01:26

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На Украине признали рассылку повесток умершим, соответствующее сообщение в соцсети Facebook* опубликовал территориальный центр комплектования и социальной поддержки Киева (военкомат). "В интернете распространилась информация о повестке,… которая была отправлена на адрес умершего гражданина Украины в Оболонском районе города Киева. Сообщаем, что подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении. Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240419/ukraintsy-1941164329.html

украина

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в мире, украина, киев, владимир зеленский