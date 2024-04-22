Рейтинг@Mail.ru
На Украине признали рассылку повесток умершим - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 22.04.2024 (обновлено: 01:26 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/povestki-1941405777.html
На Украине признали рассылку повесток умершим
На Украине признали рассылку повесток умершим - РИА Новости, 22.04.2024
На Украине признали рассылку повесток умершим
На Украине признали рассылку повесток умершим, соответствующее сообщение в соцсети Facebook* опубликовал территориальный центр комплектования и социальной... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T01:20
2024-04-22T01:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1785bb53de066421ac5f7a74c86c59f8.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На Украине признали рассылку повесток умершим, соответствующее сообщение в соцсети Facebook* опубликовал территориальный центр комплектования и социальной поддержки Киева (военкомат). "В интернете распространилась информация о повестке,… которая была отправлена на адрес умершего гражданина Украины в Оболонском районе города Киева. Сообщаем, что подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении. Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
https://ria.ru/20240419/ukraintsy-1941164329.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0b/1908838425_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_8f8414f8b4dfb350cacae1ca4874fe8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский
На Украине признали рассылку повесток умершим

Киевский военкомат признал рассылку повесток умершим

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. На Украине признали рассылку повесток умершим, соответствующее сообщение в соцсети Facebook* опубликовал территориальный центр комплектования и социальной поддержки Киева (военкомат).
"В интернете распространилась информация о повестке,… которая была отправлена на адрес умершего гражданина Украины в Оболонском районе города Киева. Сообщаем, что подобные случаи не единичны и происходят из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
Владимир Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
Происходит массово. Зеленскому сообщили неожиданные новости об украинцах
19 апреля, 22:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала