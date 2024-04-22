https://ria.ru/20240422/port-1941530013.html

Белоруссия построит морской порт мощностью 25 млн т в Мурманской области

Белоруссия построит морской порт мощностью 25 млн т в Мурманской области - РИА Новости, 22.04.2024

Белоруссия построит морской порт мощностью 25 млн т в Мурманской области

Соглашение о строительстве в Мурманской области белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год, которое даст дополнительные... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:57

2024-04-22T14:57

2024-04-22T14:58

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МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Соглашение о строительстве в Мурманской области белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год, которое даст дополнительные инвестиции и рабочие места в регионе, подписано в понедельник. Подписи под соглашением о намерении поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО "Морской терминал "Ворота Арктики" Андрей Бунаков. Как отметил Чибис, власти региона совместно с белорусскими партнерами в рамках выполнения поручения президента России Владимира Путина закрепили в соглашении запуск работы по строительству большого терминала для перевалки грузов, которые производятся на территории Белоруссии. Губернатор подчеркнул, что этому событию предшествовала кропотливая совместная обеих команд по оценке земельного участка и железнодорожной инфраструктуры. Этот вопрос прорабатывался во время визита премьер-министра Белоруссии Романа Головченко в регион. Глава региона отметил, что строительство морского терминала по перевалке грузов позволит повысить инвестиционную привлекательность Мурманской области, а также создать новые рабочие места. "Строительство порта для Мурманской области – это, в том числе, развитие важнейших инвестиционных проектов, увеличение мощностей железнодорожной инфраструктуры. Сейчас рассматривается возможность перевалки 25 миллионов тонн груза в год. Разумеется, инвестиции в этот проект будут очень большими", – отметил губернатор. Комплексное развитие морского порта Мурманск и Мурманского транспортного узла входит в работу регионального правительства по реализации Стратегии развития Арктической зоны, утвержденной указом президента РФ в 2020 году. Белоруссия получит круглогодичный транспортный коридор для доступа своих товаров и грузов на мировые рынки, а Кольское Заполярье – новый импульс к экономическому развитию. Гендиректор "Морской терминал "Ворота Арктики" Андрей Бунаков подчеркнул, что строительство морского терминала по перевалке грузов позволит расширить экспортный потенциал Белоруссии и Российской Федерации, обеспечить выход в мировой океан по Северному морскому пути. "Иметь такую альтернативу, как незамерзающий порт в Мурманске, стратегически важно для нас... Это будет мультимодальный комплекс, мы рассчитываем на разные грузы, также рассматриваем возможность размещения контейнерного терминала... Предполагаем, что первые грузы начнут поступать уже в 2028 году", – отметил Бунаков.

https://ria.ru/20231220/kuznetsova-1916943322.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, мурманская область, андрей чибис, владимир путин, роман головченко, россия