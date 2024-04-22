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В Мурманской области построят белорусский терминал для перевалки грузов - РИА Новости, 22.04.2024
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14:45 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/port-1941522783.html
В Мурманской области построят белорусский терминал для перевалки грузов
В Мурманской области построят белорусский терминал для перевалки грузов - РИА Новости, 22.04.2024
В Мурманской области построят белорусский терминал для перевалки грузов
Соглашение о строительстве белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год подписано в понедельник в Мурманской области. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:45
2024-04-22T14:45
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мурманская область
белоруссия
россия
андрей чибис
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МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Соглашение о строительстве белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год подписано в понедельник в Мурманской области. Подписи по соглашением поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО "Морской терминал "Ворота Арктики" Андрей Бунаков. Как отметил Чибис, подписанию соглашения предшествовала кропотливая работа по определению земельного участка и согласованию параметров. "Порт будет очень большой. Для Мурманской области это означает новые рабочие места, инвестиции в нашу экономику... Это развитие стратегического проекта западного берега Кольского залива", - сказал Чибис журналистам. Как отметил Бунаков, пока в строительство порта будут вложены частные инвестиции, в дальнейшем возможно его развитие на условиях государственно-частного партнерства. Для Белоруссии, добавил гендиректор, иметь возможности выхода к незамерзающему порту - это стратегическое направление. "Пока рано говорить о стоимости самого проекта, а вот объем перевалки мы планируем предусмотреть проектным решением около 25-30 миллионов тонн в год", - сказал гендиректор белорусской компании. Он добавил, что порт будет мультимодальным, рассчитанным на разные типы грузов, в том числе сыпучие, нефтепродукты, предполагается размещение контейнерного терминала. "По срокам - чем раньше, тем лучше. Достаточно сжатые поставили сроки... Оцениваем, что в 2028 году первые грузы будут поступать", - добавил Бунаков. В середине апреля премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что начата подготовка к реализации проекта совместного строительства РФ и Белоруссией мультимодального порта в Мурманской области. В феврале посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой сообщал, что в настоящее время составляется бизнес-план вхождения белорусских коммерческих структур в портовую инфраструктуру региона, параллельно рассматривается участие в программе строительства атомного флота.
https://ria.ru/20240418/priglashenie-1940863800.html
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мурманская область, белоруссия, россия, андрей чибис, роман головченко
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Мурманская область, Белоруссия, Россия, Андрей Чибис, Роман Головченко

В Мурманской области построят белорусский терминал для перевалки грузов

CC BY 4.0 / Правительство Мурманской области (cropped) / Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО "Морской терминал "Ворота Арктики" Андрей Бунаков во время подписания соглашения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО Морской терминал Ворота Арктики Андрей Бунаков во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
CC BY 4.0 / Правительство Мурманской области (cropped) /
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО "Морской терминал "Ворота Арктики" Андрей Бунаков во время подписания соглашения
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МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Соглашение о строительстве белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год подписано в понедельник в Мурманской области.
Подписи по соглашением поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО "Морской терминал "Ворота Арктики" Андрей Бунаков.
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Как отметил Чибис, подписанию соглашения предшествовала кропотливая работа по определению земельного участка и согласованию параметров. "Порт будет очень большой. Для Мурманской области это означает новые рабочие места, инвестиции в нашу экономику... Это развитие стратегического проекта западного берега Кольского залива", - сказал Чибис журналистам.
Как отметил Бунаков, пока в строительство порта будут вложены частные инвестиции, в дальнейшем возможно его развитие на условиях государственно-частного партнерства. Для Белоруссии, добавил гендиректор, иметь возможности выхода к незамерзающему порту - это стратегическое направление.
«
"Пока рано говорить о стоимости самого проекта, а вот объем перевалки мы планируем предусмотреть проектным решением около 25-30 миллионов тонн в год", - сказал гендиректор белорусской компании. Он добавил, что порт будет мультимодальным, рассчитанным на разные типы грузов, в том числе сыпучие, нефтепродукты, предполагается размещение контейнерного терминала. "По срокам - чем раньше, тем лучше. Достаточно сжатые поставили сроки... Оцениваем, что в 2028 году первые грузы будут поступать", - добавил Бунаков.
В середине апреля премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что начата подготовка к реализации проекта совместного строительства РФ и Белоруссией мультимодального порта в Мурманской области. В феврале посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой сообщал, что в настоящее время составляется бизнес-план вхождения белорусских коммерческих структур в портовую инфраструктуру региона, параллельно рассматривается участие в программе строительства атомного флота.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииМурманская областьБелоруссияРоссияАндрей ЧибисРоман Головченко
 
 
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