https://ria.ru/20240422/port-1941522783.html

В Мурманской области построят белорусский терминал для перевалки грузов

В Мурманской области построят белорусский терминал для перевалки грузов - РИА Новости, 22.04.2024

В Мурманской области построят белорусский терминал для перевалки грузов

Соглашение о строительстве белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год подписано в понедельник в Мурманской области. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:45

2024-04-22T14:45

2024-04-22T14:45

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МУРМАНСК, 22 апр – РИА Новости. Соглашение о строительстве белорусского терминала для перевалки грузов мощностью 25-30 миллионов тонн в год подписано в понедельник в Мурманской области. Подписи по соглашением поставили губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный директор ООО "Морской терминал "Ворота Арктики" Андрей Бунаков. Как отметил Чибис, подписанию соглашения предшествовала кропотливая работа по определению земельного участка и согласованию параметров. "Порт будет очень большой. Для Мурманской области это означает новые рабочие места, инвестиции в нашу экономику... Это развитие стратегического проекта западного берега Кольского залива", - сказал Чибис журналистам. Как отметил Бунаков, пока в строительство порта будут вложены частные инвестиции, в дальнейшем возможно его развитие на условиях государственно-частного партнерства. Для Белоруссии, добавил гендиректор, иметь возможности выхода к незамерзающему порту - это стратегическое направление. "Пока рано говорить о стоимости самого проекта, а вот объем перевалки мы планируем предусмотреть проектным решением около 25-30 миллионов тонн в год", - сказал гендиректор белорусской компании. Он добавил, что порт будет мультимодальным, рассчитанным на разные типы грузов, в том числе сыпучие, нефтепродукты, предполагается размещение контейнерного терминала. "По срокам - чем раньше, тем лучше. Достаточно сжатые поставили сроки... Оцениваем, что в 2028 году первые грузы будут поступать", - добавил Бунаков. В середине апреля премьер Белоруссии Роман Головченко сообщил, что начата подготовка к реализации проекта совместного строительства РФ и Белоруссией мультимодального порта в Мурманской области. В феврале посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой сообщал, что в настоящее время составляется бизнес-план вхождения белорусских коммерческих структур в портовую инфраструктуру региона, параллельно рассматривается участие в программе строительства атомного флота.

https://ria.ru/20240418/priglashenie-1940863800.html

https://ria.ru/20231002/zavod-1900005681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мурманская область, белоруссия, россия, андрей чибис, роман головченко