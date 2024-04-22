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Семьи погибших в КЧР полицейских получат денежную помощь - РИА Новости, 22.04.2024
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Карачаево-Черкесская Республика
 
19:51 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/pomosch-1941616995.html
Семьи погибших в КЧР полицейских получат денежную помощь
Семьи погибших в КЧР полицейских получат денежную помощь - РИА Новости, 22.04.2024
Семьи погибших в КЧР полицейских получат денежную помощь
Глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ о выплате единовременной денежной помощи семьям погибших во время вооруженного нападения 22 апреля сотрудников МВД и... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:51
2024-04-22T19:51
карачаево-черкесская республика
россия
рашид темрезов
карачаево-черкесская республика (кчр)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ЧЕРКЕССК, 22 апр – РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ о выплате единовременной денежной помощи семьям погибших во время вооруженного нападения 22 апреля сотрудников МВД и раненому полицейскому, сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР. По одному миллиону рублей выплатят семьям сотрудников отдела МВД РФ "Карачаевский", погибшим в понедельник в результате вооруженного нападения. Сотруднику, получившему ранение при выполнении служебных обязанностей, будет выплачена единовременная помощь в размере 300 тысяч рублей. Ранее Темрезов выразил соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников МВД по КЧР, пожелал скорейшего выздоровления раненому сотруднику. Он сообщил, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь. Темрезов выразил уверенность, что профессионализм и оперативность сотрудников МВД по КЧР позволят задержать бандитов, совершивших жестокое преступление, и они ответят по всей строгости закона. В понедельник в КЧР неизвестные из автоматического оружия обстреляли наряд группы быстрого реагирования в составе трех сотрудников патрульно-постовой службы полиции, осуществлявшей суточное дежурство, напомнили в пресс-службе. Двое скончались на месте, третий госпитализирован, возбуждено уголовное дело.
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россия, рашид темрезов, карачаево-черкесская республика (кчр), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Рашид Темрезов, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)

Семьи погибших в КЧР полицейских получат денежную помощь

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧЕРКЕССК, 22 апр – РИА Новости. Глава КЧР Рашид Темрезов подписал указ о выплате единовременной денежной помощи семьям погибших во время вооруженного нападения 22 апреля сотрудников МВД и раненому полицейскому, сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР.
По одному миллиону рублей выплатят семьям сотрудников отдела МВД РФ "Карачаевский", погибшим в понедельник в результате вооруженного нападения. Сотруднику, получившему ранение при выполнении служебных обязанностей, будет выплачена единовременная помощь в размере 300 тысяч рублей.
Ранее Темрезов выразил соболезнования семьям погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников МВД по КЧР, пожелал скорейшего выздоровления раненому сотруднику. Он сообщил, что их семьям будет оказана вся необходимая помощь.
Темрезов выразил уверенность, что профессионализм и оперативность сотрудников МВД по КЧР позволят задержать бандитов, совершивших жестокое преступление, и они ответят по всей строгости закона.
В понедельник в КЧР неизвестные из автоматического оружия обстреляли наряд группы быстрого реагирования в составе трех сотрудников патрульно-постовой службы полиции, осуществлявшей суточное дежурство, напомнили в пресс-службе. Двое скончались на месте, третий госпитализирован, возбуждено уголовное дело.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияРашид ТемрезовКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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