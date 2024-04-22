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В модернизированных поликлиниках Москвы провели 45 миллионов приемов - РИА Новости, 22.04.2024
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07:24 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/polikliniki-1941417147.html
В модернизированных поликлиниках Москвы провели 45 миллионов приемов
В модернизированных поликлиниках Москвы провели 45 миллионов приемов - РИА Новости, 22.04.2024
В модернизированных поликлиниках Москвы провели 45 миллионов приемов
Около 45 миллионов приемов провели врачи обновленных по новому стандарту поликлиник в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T07:24
2024-04-22T07:24
общество
москва
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Около 45 миллионов приемов провели врачи обновленных по новому стандарту поликлиник в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Врачи обновлённых по новому стандарту поликлиник Москвы провели 45 миллионов приёмов", - написал он в Telegram-канале. Собянин добавил, что в рамках первого этапа модернизации амбулаторного звена отремонтировано больше 200 зданий. Они стали комфортнее как для пациентов, так и для врачей. "Полностью заменили инженерные коммуникации, установили пандусы, обустроили зоны ожидания и комнаты отдыха. Также сделали доступнее запись к специалистам, расширили возможности диагностики и профилактики заболеваний, активно внедряем цифровые технологии", - написал мэр Москвы. Он также уточнил, что в модернизированных поликлиниках провели больше 3,5 миллиона лучевых исследований, в том числе рентгенографию, флюорографию, КТ и МРТ. "Второй этап программы планируем завершить до конца 2025-го, в него вошло ещё около 140 поликлиник", - добавил Собянин.
https://realty.ria.ru/20240214/statsionary-1927380368.html
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
В модернизированных поликлиниках Москвы провели 45 миллионов приемов

Собянин: врачи провели 45 миллионов приемов в обновленных поликлиниках Москвы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Около 45 миллионов приемов провели врачи обновленных по новому стандарту поликлиник в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Врачи обновлённых по новому стандарту поликлиник Москвы провели 45 миллионов приёмов", - написал он в Telegram-канале.
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Собянин добавил, что в рамках первого этапа модернизации амбулаторного звена отремонтировано больше 200 зданий. Они стали комфортнее как для пациентов, так и для врачей.
"Полностью заменили инженерные коммуникации, установили пандусы, обустроили зоны ожидания и комнаты отдыха. Также сделали доступнее запись к специалистам, расширили возможности диагностики и профилактики заболеваний, активно внедряем цифровые технологии", - написал мэр Москвы.
Он также уточнил, что в модернизированных поликлиниках провели больше 3,5 миллиона лучевых исследований, в том числе рентгенографию, флюорографию, КТ и МРТ.
"Второй этап программы планируем завершить до конца 2025-го, в него вошло ещё около 140 поликлиник", - добавил Собянин.
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