https://ria.ru/20240422/pogransluzhba-1941409517.html

Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов

Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов - РИА Новости, 22.04.2024

Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов

Уклонисты на постоянной основе предпринимают попытки незаконно выехать с Украины, сообщил представитель погранслужбы страны Андрей Демченко. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T03:19

2024-04-22T03:19

2024-04-22T04:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

молдавия

румыния

андрей демченко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1f/1936949251_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9061ab0542c3c306def19e21a13461e7.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Уклонисты на постоянной основе предпринимают попытки незаконно выехать с Украины, сообщил представитель погранслужбы страны Андрей Демченко."Это может быть около десяти человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы", — приводит слова Демченко телеканал ТСН.По его словам, подобные случаи фиксируются на украинской границе ежедневно.Отмечается, что больше всего попыток фиксируют на границе Украины с Молдавией и Румынией.На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240411/mobilizatsiya-1939352624.html

украина

молдавия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, молдавия, румыния, андрей демченко