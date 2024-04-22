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Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:19 22.04.2024 (обновлено: 04:00 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/pogransluzhba-1941409517.html
Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов
Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов - РИА Новости, 22.04.2024
Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов
Уклонисты на постоянной основе предпринимают попытки незаконно выехать с Украины, сообщил представитель погранслужбы страны Андрей Демченко. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T03:19
2024-04-22T04:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
молдавия
румыния
андрей демченко
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Уклонисты на постоянной основе предпринимают попытки незаконно выехать с Украины, сообщил представитель погранслужбы страны Андрей Демченко."Это может быть около десяти человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы", — приводит слова Демченко телеканал ТСН.По его словам, подобные случаи фиксируются на украинской границе ежедневно.Отмечается, что больше всего попыток фиксируют на границе Украины с Молдавией и Румынией.На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, украина, молдавия, румыния, андрей демченко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Молдавия, Румыния, Андрей Демченко
Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов

Погранслужба Украины: ежедневно 10 уклонистов пытаются покинуть страну

© Фото : ДПСУЗадержанные граждане Украины, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу
Задержанные граждане Украины, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : ДПСУ
Задержанные граждане Украины, которые на лодке пытались незаконно пересечь границу. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Уклонисты на постоянной основе предпринимают попытки незаконно выехать с Украины, сообщил представитель погранслужбы страны Андрей Демченко.
"Это может быть около десяти человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы", — приводит слова Демченко телеканал ТСН.
Изображение сгенерировано ИИ
Плачь, Украина, тебе дали денег
20 апреля, 21:36
По его словам, подобные случаи фиксируются на украинской границе ежедневно.
Отмечается, что больше всего попыток фиксируют на границе Украины с Молдавией и Румынией.
На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.

Кроме того, в начале апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМолдавияРумынияАндрей Демченко
 
 
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