https://ria.ru/20240422/pogransluzhba-1941409517.html
Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов
Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов - РИА Новости, 22.04.2024
Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов
Уклонисты на постоянной основе предпринимают попытки незаконно выехать с Украины, сообщил представитель погранслужбы страны Андрей Демченко. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T03:19
2024-04-22T03:19
2024-04-22T04:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Уклонисты на постоянной основе предпринимают попытки незаконно выехать с Украины, сообщил представитель погранслужбы страны Андрей Демченко."Это может быть около десяти человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы", — приводит слова Демченко телеканал ТСН.По его словам, подобные случаи фиксируются на украинской границе ежедневно.Отмечается, что больше всего попыток фиксируют на границе Украины с Молдавией и Румынией.На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
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в мире, украина, молдавия, румыния, андрей демченко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Молдавия, Румыния, Андрей Демченко
Украину ежедневно пытаются покинуть около десятка уклонистов
Погранслужба Украины: ежедневно 10 уклонистов пытаются покинуть страну
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Уклонисты на постоянной основе предпринимают попытки незаконно выехать с Украины, сообщил представитель погранслужбы страны Андрей Демченко.
"Это может быть около десяти человек, которых мы разоблачаем с такими документами при попытке пересечения границы. Или когда люди пытаются подкупить инспекторов госпогранслужбы", — приводит слова Демченко телеканал ТСН.
По его словам, подобные случаи фиксируются на украинской границе ежедневно.
Отмечается, что больше всего попыток фиксируют на границе Украины с Молдавией
и Румынией
.
На прошлой неделе Владимир Зеленский подписал скандальный законопроект об ужесточении мобилизации на Украине.
Кроме того, в начале апреля Зеленский подписал закон о снижении минимального возраста мобилизации. Теперь украинцы могут оказаться на фронте с 25 лет, а не с 27, как было раньше.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.