https://ria.ru/20240422/pogoda-1941419113.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 22.04.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Ветреная погода и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:07

2024-04-22T08:07

2024-04-22T08:07

общество

москва

псковская область

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ветреная погода и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в понедельник погоду в столице будет формировать циклон, центр которого в середине дня откажется над Псковской областью. Москва будет находиться в его теплом секторе, во второй половине дня регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. "Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Днём в столице плюс 15-17 градусов, в Подмосковье плюс 13-18 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20240417/meteorolog-1940614290.html

москва

псковская область

московская область (подмосковье)

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общество, москва, псковская область, московская область (подмосковье), михаил леус, погода