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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 22.04.2024
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08:07 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/pogoda-1941419113.html
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 22.04.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Ветреная погода и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:07
2024-04-22T08:07
общество
москва
псковская область
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ветреная погода и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в понедельник погоду в столице будет формировать циклон, центр которого в середине дня откажется над Псковской областью. Москва будет находиться в его теплом секторе, во второй половине дня регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. "Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Днём в столице плюс 15-17 градусов, в Подмосковье плюс 13-18 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20240417/meteorolog-1940614290.html
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общество, москва, псковская область, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Общество, Москва, Псковская область, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидается до 17 градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ветреная погода и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в понедельник погоду в столице будет формировать циклон, центр которого в середине дня откажется над Псковской областью. Москва будет находиться в его теплом секторе, во второй половине дня регион будет пересекать холодный атмосферный фронт.
«
"Погода облачная с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Днём в столице плюс 15-17 градусов, в Подмосковье плюс 13-18 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть южный 5-10 метров в секунду с порывами до 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, к вечеру барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваПсковская областьМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
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