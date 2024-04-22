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В Оренбуржье не прогнозируют подтоплений новых территорий

В Оренбуржье не прогнозируют подтоплений новых территорий - РИА Новости, 22.04.2024

В Оренбуржье не прогнозируют подтоплений новых территорий

Из-за стабильного снижения уровней воды в реках Урал и Сакмара в Оренбуржье и сокращения сбросов с Ириклинского водохранилища затоплений новых территорий не... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T21:38

2024-04-22T21:38

2024-04-22T21:39

наводнения в россии — 2024

происшествия

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УФА, 22 апр - РИА Новости. Из-за стабильного снижения уровней воды в реках Урал и Сакмара в Оренбуржье и сокращения сбросов с Ириклинского водохранилища затоплений новых территорий не прогнозируется, сообщает в понедельник правительство области в своём Telegram-канале. "В связи со стабильным снижением уровней воды в реках Урал и Сакмара в последние трое суток, а также сокращением сбросов с Ириклинского водохранилища подтопление новых территорий не прогнозируется", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240416/orenburg-1940387083.html

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наводнения в россии — 2024, происшествия