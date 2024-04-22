https://ria.ru/20240422/podderzhka-1941536864.html

Липецкая область поделится опытом поддержки фермеров с другими регионами

Липецкая область поделится опытом поддержки фермеров с другими регионами - РИА Новости, 22.04.2024

Липецкая область поделится опытом поддержки фермеров с другими регионами

Региональный проект поддержки фермеров Липецкой области "Агрегатор" по поиску рынков сбыта будет распространен в других регионах страны, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:19

2024-04-22T15:19

2024-04-22T15:19

липецкая область

игорь артамонов

оксана лут

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ЛИПЕЦК, 22 апр – РИА Новости. Региональный проект поддержки фермеров Липецкой области "Агрегатор" по поиску рынков сбыта будет распространен в других регионах страны, сообщил губернатор Игорь Артамонов по итогам рабочей поездки в область первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут. Он уточнил, что проект был разработан с целью помощи фермерам Липецкой области в поиске рынков сбыта своей сельскохозяйственной продукции. Решение проблемы липецкие власти нашли в прямом сотрудничестве фермеров с крупными торговыми сетями. Это значительно упростило мелким сельхозпроизводителям процесс получение прибыли. За время работы схему проекта удалось отладить, а рынки сбыта — расширить. "Проект "Агрегатор" помогает поставлять в федеральную торговую сеть несколько видов продукции. Это гарантирует фермерам сбыт, магазинам необходимые объемы продукции, а покупателям — возможность приобрести продукты, выращенные в Липецкой области. "Агрегатор" зарекомендовал себя успешно, будем его расширять", — отметил Артамонов. Он отметил, что участниками проекта уже стали около 50 фермеров. Крупные торговые сети напрямую закупают у них яблоки, зелень, овощи, мясные и колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, молочную продукцию. Помимо ретейлов фермерские продукты покупают школы, а в скором времени их будут поставлять и в другие социальные объекты области. По словам Артамонова, липчане намерены распространить успешный опыт проекта "Агрегатор" и в других регионах России.

https://ria.ru/20240419/usman-1941086764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, оксана лут