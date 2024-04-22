https://ria.ru/20240422/pledy-1941510501.html

Краснодарка вяжет пледы для нуждающихся детей новых регионов России

Краснодарка вяжет пледы для нуждающихся детей новых регионов России - РИА Новости, 22.04.2024

Краснодарка вяжет пледы для нуждающихся детей новых регионов России

Специалист отдела по связям с общественностью Института воспитания в Москве, краснодарка Александра Сластенова рассказала РИА Новости, что в свободное от работы РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:54

2024-04-22T13:54

2024-04-22T13:54

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СОЧИ, 22 апр – РИА Новости. Специалист отдела по связям с общественностью Института воспитания в Москве, краснодарка Александра Сластенова рассказала РИА Новости, что в свободное от работы и домашних хлопот время вяжет пледы для нуждающихся детей новых регионов России, в том числе для тех, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции. Когда-то у родителей Александры был магазин женских пальто, со временем он закрылся, оставшийся товар решили отправить в новые регионы, чтобы помочь людям. Вещи отправляли при помощи волонтеров, которые оказывали помощь бойцам на передовой, а после получили благодарность - видео от жителей Донецкой народной республики. "Спустя год мне пришла идея довязать остатки пряжи (раньше вязала на заказ) и передать... а потом решила, что имею возможность и желание не только довязать остатки, но и закупить пряжу, продолжать вязать и передавать пледы. Поддержал муж, потом несколько подруг, а потом одна из подруг (по совместительству коллега) предложила рассказать в рабочем чате, многие коллеги изъявили желание поучаствовать финансово. Теперь примерно раз в пару месяцев делаем сбор и закупку пряжи", - говорит Сластенова. Женщина совмещает вязание с удаленной работой и домашними хлопотами. "Вяжу с конца 2023 года, на данный момент отправила 36 пледов, в ближайшее время планирую отправить еще около 10, в среднем получается 10 пледов в месяц. Первая крупная закупка пряжи была на собственные средства, сейчас к сбору присоединились коллеги и друзья, подобрала два вида пряжи из мягкого акрила, всего 36 цветов, так как пряжа секционного окрашивания, то сложные узоры не делаю", - рассказала Сластенова. К посылкам с разноцветными одеялами, говорит она, вкладываю игрушки - маленьких мягких мишек, которые шьет подруга, открытки, сделанные коллегой, и детские письма. "Волонтер подсказала, что можно еще писать письма, потому что там у детей нет личных вещей (или мало), поэтому все, что будет именно лично им направлено, все ценно. Так появились письма, мишки и открытки. Письма пишет лично моя дочь и две ее подружки", - пояснила Сластенова. Собеседница агентства рассказала, что в основном помощь получают дети-сироты, находящиеся в детских домах, или те, чьи отцы находятся на передовой. В целом, отмечает Сластенова, ей не принципиально, кто является адресатом посылок с пледами и игрушками, главное — оказать всевозможную помощь.

https://ria.ru/20231001/sukhari-1899774501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, донецкая народная республика, сво, благотворительность, гуманитарная помощь