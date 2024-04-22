Краснодарка вяжет пледы для нуждающихся детей новых регионов России
© Фото : Предоставлено Александрой СластеновойПледы, связанные Александрой Сластеновой для детей новых регионов России
© Фото : Предоставлено Александрой Сластеновой
СОЧИ, 22 апр – РИА Новости. Специалист отдела по связям с общественностью Института воспитания в Москве, краснодарка Александра Сластенова рассказала РИА Новости, что в свободное от работы и домашних хлопот время вяжет пледы для нуждающихся детей новых регионов России, в том числе для тех, чьи отцы находятся в зоне специальной военной операции.
Когда-то у родителей Александры был магазин женских пальто, со временем он закрылся, оставшийся товар решили отправить в новые регионы, чтобы помочь людям. Вещи отправляли при помощи волонтеров, которые оказывали помощь бойцам на передовой, а после получили благодарность - видео от жителей Донецкой народной республики.
© Фото : Предоставлено Александрой СластеновойНити, из которых Александра Сластенова вяжет пледы детям новых регионов России
© Фото : Предоставлено Александрой Сластеновой
Нити, из которых Александра Сластенова вяжет пледы детям новых регионов России
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"Спустя год мне пришла идея довязать остатки пряжи (раньше вязала на заказ) и передать... а потом решила, что имею возможность и желание не только довязать остатки, но и закупить пряжу, продолжать вязать и передавать пледы. Поддержал муж, потом несколько подруг, а потом одна из подруг (по совместительству коллега) предложила рассказать в рабочем чате, многие коллеги изъявили желание поучаствовать финансово. Теперь примерно раз в пару месяцев делаем сбор и закупку пряжи", - говорит Сластенова.
Женщина совмещает вязание с удаленной работой и домашними хлопотами. "Вяжу с конца 2023 года, на данный момент отправила 36 пледов, в ближайшее время планирую отправить еще около 10, в среднем получается 10 пледов в месяц. Первая крупная закупка пряжи была на собственные средства, сейчас к сбору присоединились коллеги и друзья, подобрала два вида пряжи из мягкого акрила, всего 36 цветов, так как пряжа секционного окрашивания, то сложные узоры не делаю", - рассказала Сластенова.
© Фото : Предоставлено Александрой СластеновойПлед для детей новых регионов России от Александры Сластеновой
© Фото : Предоставлено Александрой Сластеновой
Плед для детей новых регионов России от Александры Сластеновой
К посылкам с разноцветными одеялами, говорит она, вкладываю игрушки - маленьких мягких мишек, которые шьет подруга, открытки, сделанные коллегой, и детские письма.
© Фото : Предоставлено Александрой СластеновойПисьма от Александры Сластеновой для детей новых регионов России
© Фото : Предоставлено Александрой Сластеновой
Письма от Александры Сластеновой для детей новых регионов России
"Волонтер подсказала, что можно еще писать письма, потому что там у детей нет личных вещей (или мало), поэтому все, что будет именно лично им направлено, все ценно. Так появились письма, мишки и открытки. Письма пишет лично моя дочь и две ее подружки", - пояснила Сластенова.
Собеседница агентства рассказала, что в основном помощь получают дети-сироты, находящиеся в детских домах, или те, чьи отцы находятся на передовой. В целом, отмечает Сластенова, ей не принципиально, кто является адресатом посылок с пледами и игрушками, главное — оказать всевозможную помощь.
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