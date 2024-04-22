https://ria.ru/20240422/pesakh-1941423760.html

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах - РИА Новости, 22.04.2024

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что еврейская община вносит значимый вклад в укрепление... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:06

2024-04-22T09:06

2024-04-22T09:27

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что еврейская община вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Иудейская Пасха – Песах – начинается в 2024 году с заходом солнца 22 апреля."Поздравляю российских евреев с праздником Песах ... С удовлетворением отмечу, что еврейская община России вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, активно участвует в воспитании молодёжи, в делах просвещения, милосердия и благотворительности, заботится о сбережении незыблемых духовно-нравственных, семейных ценностей", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что этот древний праздник символизирует торжество идеалов добра и справедливости.Песах – один из древнейших и наиболее почитаемых иудейских праздников. Он посвящен самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа, – Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. Вся система иудаизма основана на памяти об Исходе и о последующих событиях, связанных с обретением Земли Обетованной и построением собственного независимого государства.

https://radiosputnik.ru/20230915/putin-1896468531.html

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религиозные праздники, россия, владимир путин, египет, земля, общество