https://ria.ru/20240422/pesakh-1941423760.html
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах - РИА Новости, 22.04.2024
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что еврейская община вносит значимый вклад в укрепление... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:06
2024-04-22T09:06
2024-04-22T09:27
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что еврейская община вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Иудейская Пасха – Песах – начинается в 2024 году с заходом солнца 22 апреля."Поздравляю российских евреев с праздником Песах ... С удовлетворением отмечу, что еврейская община России вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, активно участвует в воспитании молодёжи, в делах просвещения, милосердия и благотворительности, заботится о сбережении незыблемых духовно-нравственных, семейных ценностей", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что этот древний праздник символизирует торжество идеалов добра и справедливости.Песах – один из древнейших и наиболее почитаемых иудейских праздников. Он посвящен самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа, – Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. Вся система иудаизма основана на памяти об Исходе и о последующих событиях, связанных с обретением Земли Обетованной и построением собственного независимого государства.
https://radiosputnik.ru/20230915/putin-1896468531.html
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религиозные праздники, россия, владимир путин, египет, земля, общество
Религия, Религиозные праздники, Россия, Владимир Путин, Египет, Земля, Общество
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Путин: еврейская община вносит вклад в укрепление межнационального диалога
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив, что еврейская община вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Иудейская Пасха – Песах – начинается в 2024 году с заходом солнца 22 апреля.
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"Поздравляю российских евреев с праздником Песах ... С удовлетворением отмечу, что еврейская община России вносит значимый вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, активно участвует в воспитании молодёжи, в делах просвещения, милосердия и благотворительности, заботится о сбережении незыблемых духовно-нравственных, семейных ценностей", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что этот древний праздник символизирует торжество идеалов добра и справедливости.
Песах – один из древнейших и наиболее почитаемых иудейских праздников. Он посвящен самому главному событию библейской истории, которое считается началом истории еврейского народа, – Исходу из Египта и освобождению народа от 400-летнего рабства. Вся система иудаизма основана на памяти об Исходе и о последующих событиях, связанных с обретением Земли Обетованной и построением собственного независимого государства.