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Более 80 человек переселили за неделю из аварийных домов в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2024
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Новости Подмосковья
 
17:56 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/pereselenie-1941586410.html
Более 80 человек переселили за неделю из аварийных домов в Подмосковье
Более 80 человек переселили за неделю из аварийных домов в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2024
Более 80 человек переселили за неделю из аварийных домов в Подмосковье
В 12 муниципалитетах Подмосковья на минувшей неделе расселили свыше 1,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья, 87 человек смогли переехать в новые квартиры... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:56
2024-04-22T17:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
клин
электросталь
жилье
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В 12 муниципалитетах Подмосковья на минувшей неделе расселили свыше 1,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья, 87 человек смогли переехать в новые квартиры или получили компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Расселение происходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". "Из аварийного жилья переселены 87 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту "Жилье и городская среда" было расселено 36 аварийных помещений в 12 округах Московской области", - говорится в сообщении. За неделю расселили 1385 квадратных метров жилья в Клину, Электростали, Сергиевом Посаде, Пушкинском, Шатуре, Луховицах, Лотошине, Химках, Одинцовском, Рузском, Мытищах и Дзержинском.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), клин, электросталь, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Электросталь, Жилье

Более 80 человек переселили за неделю из аварийных домов в Подмосковье

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДевушка открывает дверь квартиры
Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В 12 муниципалитетах Подмосковья на минувшей неделе расселили свыше 1,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья, 87 человек смогли переехать в новые квартиры или получили компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Расселение происходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
"Из аварийного жилья переселены 87 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту "Жилье и городская среда" было расселено 36 аварийных помещений в 12 округах Московской области", - говорится в сообщении.
За неделю расселили 1385 квадратных метров жилья в Клину, Электростали, Сергиевом Посаде, Пушкинском, Шатуре, Луховицах, Лотошине, Химках, Одинцовском, Рузском, Мытищах и Дзержинском.
Жилой дом для переселения по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Свыше 40 человек переселили за неделю в МО из аварийного жилья
15 апреля, 18:52
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КлинЭлектростальЖилье
 
 
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