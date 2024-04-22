https://ria.ru/20240422/pereselenie-1941586410.html
Более 80 человек переселили за неделю из аварийных домов в Подмосковье
Более 80 человек переселили за неделю из аварийных домов в Подмосковье - РИА Новости, 22.04.2024
Более 80 человек переселили за неделю из аварийных домов в Подмосковье
В 12 муниципалитетах Подмосковья на минувшей неделе расселили свыше 1,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья, 87 человек смогли переехать в новые квартиры... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:56
2024-04-22T17:56
2024-04-22T17:56
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В 12 муниципалитетах Подмосковья на минувшей неделе расселили свыше 1,3 тысячи квадратных метров аварийного жилья, 87 человек смогли переехать в новые квартиры или получили компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Расселение происходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". "Из аварийного жилья переселены 87 человек. На прошедшей неделе по нацпроекту "Жилье и городская среда" было расселено 36 аварийных помещений в 12 округах Московской области", - говорится в сообщении. За неделю расселили 1385 квадратных метров жилья в Клину, Электростали, Сергиевом Посаде, Пушкинском, Шатуре, Луховицах, Лотошине, Химках, Одинцовском, Рузском, Мытищах и Дзержинском.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), клин, электросталь, жилье
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Клин, Электросталь, Жилье