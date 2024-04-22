https://ria.ru/20240422/peregovory-1941477787.html

Песков рассказал подробности предстоящих переговоров Путина и Алиева

Песков рассказал подробности предстоящих переговоров Путина и Алиева - РИА Новости, 22.04.2024

Песков рассказал подробности предстоящих переговоров Путина и Алиева

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком, после чего лидеры встретятся с... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:16

2024-04-22T12:16

2024-04-22T12:45

политика

россия

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москва

ильхам алиев

дмитрий песков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком, после чего лидеры встретятся с ветеранами-строителями БАМа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня день главным образом посвящен российско-азербайджанским отношениями с рабочим визитом, в Москву прибывает президент Азербайджана Алиев. Состоится в Кремле беседа двух глав государств, которая затем будет продолжена за рабочим завтраком. Также уже ближе к вечеру два президента проведут встречу с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской магистрали", - сказал Песков журналистам. Встреча с работниками БАМа приурочена к 50-летию начала строительства данной магистрали.

https://ria.ru/20240422/diplomatiya-1941111329.html

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политика, россия, азербайджан, москва, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин