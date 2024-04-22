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Песков рассказал подробности предстоящих переговоров Путина и Алиева - РИА Новости, 22.04.2024
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12:16 22.04.2024 (обновлено: 12:45 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/peregovory-1941477787.html
Песков рассказал подробности предстоящих переговоров Путина и Алиева
Песков рассказал подробности предстоящих переговоров Путина и Алиева - РИА Новости, 22.04.2024
Песков рассказал подробности предстоящих переговоров Путина и Алиева
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком, после чего лидеры встретятся с... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:16
2024-04-22T12:45
политика
россия
азербайджан
москва
ильхам алиев
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком, после чего лидеры встретятся с ветеранами-строителями БАМа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня день главным образом посвящен российско-азербайджанским отношениями с рабочим визитом, в Москву прибывает президент Азербайджана Алиев. Состоится в Кремле беседа двух глав государств, которая затем будет продолжена за рабочим завтраком. Также уже ближе к вечеру два президента проведут встречу с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской магистрали", - сказал Песков журналистам. Встреча с работниками БАМа приурочена к 50-летию начала строительства данной магистрали.
https://ria.ru/20240422/diplomatiya-1941111329.html
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политика, россия, азербайджан, москва, ильхам алиев, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Азербайджан, Москва, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал подробности предстоящих переговоров Путина и Алиева

Песков: Путин и Алиев проведут переговоры и встретятся с ветеранами БАМа

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев проведут переговоры, которые продолжатся за рабочим завтраком, после чего лидеры встретятся с ветеранами-строителями БАМа, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Сегодня день главным образом посвящен российско-азербайджанским отношениями с рабочим визитом, в Москву прибывает президент Азербайджана Алиев. Состоится в Кремле беседа двух глав государств, которая затем будет продолжена за рабочим завтраком. Также уже ближе к вечеру два президента проведут встречу с ветеранами-строителями и работниками Байкало-Амурской магистрали", - сказал Песков журналистам.
Встреча с работниками БАМа приурочена к 50-летию начала строительства данной магистрали.
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ПолитикаРоссияАзербайджанМоскваИльхам АлиевДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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