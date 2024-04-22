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В Курганской области остаются затопленными более 5,5 тысячи домов - РИА Новости, 22.04.2024
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10:48 22.04.2024 (обновлено: 10:53 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/pavodok-1941452343.html
В Курганской области остаются затопленными более 5,5 тысячи домов
В Курганской области остаются затопленными более 5,5 тысячи домов - РИА Новости, 22.04.2024
В Курганской области остаются затопленными более 5,5 тысячи домов
В Курганской области на 22 апреля остаются подтопленными 2 188 жилых и 3 405 дачных домов, пять низководных мостов и 13 участков автодорог, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:48
2024-04-22T10:53
курганская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. В Курганской области на 22 апреля остаются подтопленными 2 188 жилых и 3 405 дачных домов, пять низководных мостов и 13 участков автодорог, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале."По состоянию на утро 22 апреля, остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 38 населенных пунктах 2188 жилых и 3405 дачных домов, пять низководных мостов и 13 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.За прошедшие сутки в четырех муниципальных образованиях (Звериноголовский, Целинный, Куртамышский, Белозерский) в шести населенных пунктах от воды освободилось 20 жилых домов, 74 приусадебных участка, один участок автомобильной дороги, сообщили в региональном ГУМЧС.
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курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Курганская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Курганской области остаются затопленными более 5,5 тысячи домов

МЧС: в Курганской области затоплены 5 мостов, 2188 жилых и 3405 дачных домов

© РИА Новости / Евгений Кузьмин | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
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Паводок в Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. В Курганской области на 22 апреля остаются подтопленными 2 188 жилых и 3 405 дачных домов, пять низководных мостов и 13 участков автодорог, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале.
«
"По состоянию на утро 22 апреля, остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 38 населенных пунктах 2188 жилых и 3405 дачных домов, пять низководных мостов и 13 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в четырех муниципальных образованиях (Звериноголовский, Целинный, Куртамышский, Белозерский) в шести населенных пунктах от воды освободилось 20 жилых домов, 74 приусадебных участка, один участок автомобильной дороги, сообщили в региональном ГУМЧС.
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