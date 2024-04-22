https://ria.ru/20240422/pavodok-1941452343.html

В Курганской области остаются затопленными более 5,5 тысячи домов

В Курганской области остаются затопленными более 5,5 тысячи домов - РИА Новости, 22.04.2024

В Курганской области остаются затопленными более 5,5 тысячи домов

В Курганской области на 22 апреля остаются подтопленными 2 188 жилых и 3 405 дачных домов, пять низководных мостов и 13 участков автодорог, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:48

2024-04-22T10:48

2024-04-22T10:53

курганская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр – РИА Новости. В Курганской области на 22 апреля остаются подтопленными 2 188 жилых и 3 405 дачных домов, пять низководных мостов и 13 участков автодорог, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону в Telegram-канале."По состоянию на утро 22 апреля, остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 38 населенных пунктах 2188 жилых и 3405 дачных домов, пять низководных мостов и 13 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.За прошедшие сутки в четырех муниципальных образованиях (Звериноголовский, Целинный, Куртамышский, Белозерский) в шести населенных пунктах от воды освободилось 20 жилых домов, 74 приусадебных участка, один участок автомобильной дороги, сообщили в региональном ГУМЧС.

курганская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курганская область, наводнения в россии — 2024, происшествия