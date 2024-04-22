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Власти предупредили о возможном затоплении домов в тюменском селе Абатское - РИА Новости, 22.04.2024
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08:46 22.04.2024 (обновлено: 08:55 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/pavodki-1941421899.html
Власти предупредили о возможном затоплении домов в тюменском селе Абатское
Власти предупредили о возможном затоплении домов в тюменском селе Абатское - РИА Новости, 22.04.2024
Власти предупредили о возможном затоплении домов в тюменском селе Абатское
Подъем уровня воды до критической отметки ожидается в селе Абатское Тюменской области к 24 апреля, возможно затопление домов и участков, а также нарушение... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:46
2024-04-22T08:55
тюменская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Подъем уровня воды до критической отметки ожидается в селе Абатское Тюменской области к 24 апреля, возможно затопление домов и участков, а также нарушение дорожного сообщения, сообщает информационный центра правительства региона в Telegram-канале."Штормовое предупреждение объявлено в селе Абатское в связи с опасным повышением уровня воды в реке Ишим. С 24 по 26 апреля в реке Ишим у села Абатское ожидается достижение отметок опасного явления "половодье" (960 сантиметров) с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий", - говорится в сообщении.По данным властей, ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, а также нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами.К утру понедельника, 22 апреля, уровень воды в реке Ишим у села Абатское достиг 701 сантиметра, за сутки он вырос на 54 сантиметра.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html
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тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Тюменская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Власти предупредили о возможном затоплении домов в тюменском селе Абатское

Подъем уровня воды до критической отметки ожидается в тюменском селе Абатское

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиРазлив реки Ишим в Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Разлив реки Ишим в Тюменской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Подъем уровня воды до критической отметки ожидается в селе Абатское Тюменской области к 24 апреля, возможно затопление домов и участков, а также нарушение дорожного сообщения, сообщает информационный центра правительства региона в Telegram-канале.
"Штормовое предупреждение объявлено в селе Абатское в связи с опасным повышением уровня воды в реке Ишим. С 24 по 26 апреля в реке Ишим у села Абатское ожидается достижение отметок опасного явления "половодье" (960 сантиметров) с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий", - говорится в сообщении.
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По данным властей, ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, а также нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами.
К утру понедельника, 22 апреля, уровень воды в реке Ишим у села Абатское достиг 701 сантиметра, за сутки он вырос на 54 сантиметра.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.
По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.
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