https://ria.ru/20240422/pavodki-1941421899.html

Власти предупредили о возможном затоплении домов в тюменском селе Абатское

Власти предупредили о возможном затоплении домов в тюменском селе Абатское - РИА Новости, 22.04.2024

Власти предупредили о возможном затоплении домов в тюменском селе Абатское

Подъем уровня воды до критической отметки ожидается в селе Абатское Тюменской области к 24 апреля, возможно затопление домов и участков, а также нарушение... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:46

2024-04-22T08:46

2024-04-22T08:55

тюменская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Подъем уровня воды до критической отметки ожидается в селе Абатское Тюменской области к 24 апреля, возможно затопление домов и участков, а также нарушение дорожного сообщения, сообщает информационный центра правительства региона в Telegram-канале."Штормовое предупреждение объявлено в селе Абатское в связи с опасным повышением уровня воды в реке Ишим. С 24 по 26 апреля в реке Ишим у села Абатское ожидается достижение отметок опасного явления "половодье" (960 сантиметров) с дальнейшим подъемом уровня воды и затоплением пойменных территорий", - говорится в сообщении.По данным властей, ожидается затопление домов, садоводческих участков, низководных мостов, сельскохозяйственных земель, а также нарушение дорожного сообщения между населенными пунктами.К утру понедельника, 22 апреля, уровень воды в реке Ишим у села Абатское достиг 701 сантиметра, за сутки он вырос на 54 сантиметра.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240404/luzha-1937865179.html

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тюменская область, наводнения в россии — 2024, происшествия