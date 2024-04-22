https://ria.ru/20240422/patrushev-1941631633.html
Патрушев провел переговоры с главой МВД Кубы
Патрушев провел переговоры с главой МВД Кубы - РИА Новости, 22.04.2024
Патрушев провел переговоры с главой МВД Кубы
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом в Москве, обсудил вопросы... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T21:02
2024-04-22T21:02
2024-04-22T21:02
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом в Москве, обсудил вопросы российско-кубинского взаимодействия по линии правоохранительных органов и органов юстиции, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ. "В Москве секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом, в ходе которой рассмотрены вопросы российско-кубинского взаимодействия по линии правоохранительных органов и органов юстиции", - говорится в сообщении. Кроме того, Патрушев встретился с советником президента Боливии по вопросам безопасности Хосе Уго Молдисом, они беседовали об обстановке в Латинской Америке. "В беседе с советником президента Боливии по вопросам безопасности Хосе Уго Молдисом отдельное внимание уделено обстановке в регионе Латинской Америки", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240422/patrushev-1941631271.html
https://ria.ru/20240315/chernyshenko-1933343481.html
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россия, куба, москва, николай патрушев, в мире
Россия, Куба, Москва, Николай Патрушев, В мире
Патрушев провел переговоры с главой МВД Кубы
Патрушев провел переговоры с главой МВД Кубы в Москве