https://ria.ru/20240422/patrushev-1941631633.html

Патрушев провел переговоры с главой МВД Кубы

Патрушев провел переговоры с главой МВД Кубы - РИА Новости, 22.04.2024

Патрушев провел переговоры с главой МВД Кубы

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом в Москве, обсудил вопросы... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T21:02

2024-04-22T21:02

2024-04-22T21:02

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николай патрушев

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом в Москве, обсудил вопросы российско-кубинского взаимодействия по линии правоохранительных органов и органов юстиции, сообщила пресс-служба аппарата Совета Безопасности РФ. "В Москве секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел рабочую встречу с министром внутренних дел Кубы Ласаро Альваресом Касасом, в ходе которой рассмотрены вопросы российско-кубинского взаимодействия по линии правоохранительных органов и органов юстиции", - говорится в сообщении. Кроме того, Патрушев встретился с советником президента Боливии по вопросам безопасности Хосе Уго Молдисом, они беседовали об обстановке в Латинской Америке. "В беседе с советником президента Боливии по вопросам безопасности Хосе Уго Молдисом отдельное внимание уделено обстановке в регионе Латинской Америки", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240422/patrushev-1941631271.html

https://ria.ru/20240315/chernyshenko-1933343481.html

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россия, куба, москва, николай патрушев, в мире