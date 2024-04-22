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Патрушев провел переговоры со спецпомощником президента Бразилии - РИА Новости, 22.04.2024
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20:58 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/patrushev-1941631271.html
Патрушев провел переговоры со спецпомощником президента Бразилии
Патрушев провел переговоры со спецпомощником президента Бразилии - РИА Новости, 22.04.2024
Патрушев провел переговоры со спецпомощником президента Бразилии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом и РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:58
2024-04-22T20:58
бразилия
россия
судан
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом и директором Службы общей разведки Судана Ахмедом Муффаддалем, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Секретарь Совета Безопасности России провел также переговоры со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом. Кроме тем российско-бразильского сотрудничества в области безопасности, затронуто взаимодействие России и Бразилии в многосторонних форматах. В ходе встречи с директором Службы общей разведки Республики Судан Ахмедом Муффаддалем обсужден широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также состояние российско-суданских отношений", - говорится в сообщении. Отмечается, что во время переговоров с бразильским специалистом были затронуты вопросы взаимодействия двух государств в многосторонних форматах, а с директором Службы общей разведки Судана Патрушев обсудил вопросы международной и региональной безопасности.
https://ria.ru/20240114/braziliya-1921240491.html
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бразилия, россия, судан, николай патрушев, в мире
Бразилия, Россия, Судан, Николай Патрушев, В мире
Патрушев провел переговоры со спецпомощником президента Бразилии

Патрушев провел переговоры со спецпомощником президента Бразилии Аморимом

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк Николай Патрушев
 Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом и директором Службы общей разведки Судана Ахмедом Муффаддалем, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Секретарь Совета Безопасности России провел также переговоры со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсо Аморимом. Кроме тем российско-бразильского сотрудничества в области безопасности, затронуто взаимодействие России и Бразилии в многосторонних форматах. В ходе встречи с директором Службы общей разведки Республики Судан Ахмедом Муффаддалем обсужден широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также состояние российско-суданских отношений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время переговоров с бразильским специалистом были затронуты вопросы взаимодействия двух государств в многосторонних форматах, а с директором Службы общей разведки Судана Патрушев обсудил вопросы международной и региональной безопасности.
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