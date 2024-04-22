https://ria.ru/20240422/patriot-1941584179.html

В Швеции не исключили, что страна может поставить Украине системы Patriot

В Швеции не исключили, что страна может поставить Украине системы Patriot - РИА Новости, 22.04.2024

В Швеции не исключили, что страна может поставить Украине системы Patriot

Министр обороны Швеции Пол Юнсон не исключил, что страна может поставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot, при этом отметив, что Стокгольм... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:47

2024-04-22T17:47

2024-04-22T17:49

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министр обороны Швеции Пол Юнсон не исключил, что страна может поставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot, при этом отметив, что Стокгольм сейчас сосредоточен на оказании финансовой помощи Киеву. Его слова приводит агентство Associated Press."Я не исключаю такой возможности (поставок систем Patriot Киеву - ред.), но сейчас мы сосредоточены на финансовых взносах (в пользу Украины - ред.)", - сказал он. Юнсон пообещал, что Швеция поставит Украине другие системы вооружений, которые могут уменьшить потребность в Patriot. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941583699.html

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