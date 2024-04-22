https://ria.ru/20240422/otstavanie-1941412606.html

Усвоили урок. На Западе признали отставание от России в важнейшей сфере

Усвоили урок. На Западе признали отставание от России в важнейшей сфере - РИА Новости, 22.04.2024

Усвоили урок. На Западе признали отставание от России в важнейшей сфере

Вооруженные силы России значительно превосходят возможности военно-промышленного комплекса стран Запада благодаря грамотному использованию имеющихся вооружений... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T05:15

2024-04-22T05:15

2024-04-22T05:17

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Вооруженные силы России значительно превосходят возможности военно-промышленного комплекса стран Запада благодаря грамотному использованию имеющихся вооружений в современных условиях, написал аналитик Майк Саттон в материале для британской газеты Telegraph."Разрушительный эффект планирующих бомб доказывает, что старые системы по-прежнему актуальны — особенно при должном количестве", — заявил он.Аналитик обратил внимание на то, как российские военные совершенствует оружие с помощью комплектов спутникового наведения для нанесения более точных ударов. По его мнению, благодаря этому российским силам удалось добиться успехов в продвижении на фронте в боях на Украине.Подводя итог, автор материала пришел к выводу, что оружие не обязательно должно быть современным и технологичным, чтобы стать эффективным, а решающим фактором остается способность армии адаптироваться к ситуации и вовремя принимать соответствующие решения."Россия оперативно придала привычной и дешевой системе высокую эффективность. Этот урок для нашего подхода к старым запасам вооружений (которые обычно утилизируются)", — признал Саттон.ВКС России активно применяют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов противника.Как рассказал в конце марта РИА Новости российский военный эксперт Алексей Леонков, трехтонная авиабомба обладает такой разрушительной силой, что ее можно будет применять для штурма особо укрепленных районов, кроме того, новые технологии превратят ее практически в высокоточное оружие.

https://ria.ru/20240422/vsu-1941409642.html

https://ria.ru/20240418/vsu-1940875326.html

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в мире, россия, украина, воздушно-космические силы россии, авиабомбы