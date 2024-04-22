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Путин оценил уровень отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 22.04.2024
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15:37 22.04.2024 (обновлено: 15:51 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/otnosheniya-1941542421.html
Путин оценил уровень отношений России и Азербайджана
Путин оценил уровень отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 22.04.2024
Путин оценил уровень отношений России и Азербайджана
Двусторонние отношения РФ и Азербайджана находятся на высоком уровне, развиваются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:37
2024-04-22T15:51
россия
азербайджан
в мире
владимир путин
ильхам алиев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Двусторонние отношения РФ и Азербайджана находятся на высоком уровне, развиваются, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, которые находятся на высоком уровне, развиваются. У нас растет товарооборот - достиг уже более 4 миллиардов долларов, 6 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, - инвестиции российские составляют в экономику Азербайджана", - сказал Путин во время переговоров со своим коллегой - президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Путин отметил, что у России и Азербайджана много интересных направлений сотрудничества.
https://ria.ru/20240422/diplomatiya-1941111329.html
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россия, азербайджан, в мире, владимир путин, ильхам алиев
Россия, Азербайджан, В мире, Владимир Путин, Ильхам Алиев
Путин оценил уровень отношений России и Азербайджана

Путин: двусторонние отношения РФ и Азербайджана находятся на высоком уровне

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Двусторонние отношения РФ и Азербайджана находятся на высоком уровне, развиваются, заявил президент России Владимир Путин.
"Конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, которые находятся на высоком уровне, развиваются. У нас растет товарооборот - достиг уже более 4 миллиардов долларов, 6 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, - инвестиции российские составляют в экономику Азербайджана", - сказал Путин во время переговоров со своим коллегой - президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Путин отметил, что у России и Азербайджана много интересных направлений сотрудничества.
Посетитель на выставке, приуроченной к 25-летию установления дипсвязей России и Азербайджана в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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РоссияАзербайджанВ миреВладимир ПутинИльхам Алиев
 
 
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