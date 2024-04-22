https://ria.ru/20240422/otnosheniya-1941542421.html

Путин оценил уровень отношений России и Азербайджана

Путин оценил уровень отношений России и Азербайджана - РИА Новости, 22.04.2024

Путин оценил уровень отношений России и Азербайджана

Двусторонние отношения РФ и Азербайджана находятся на высоком уровне, развиваются, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:37

2024-04-22T15:37

2024-04-22T15:51

россия

азербайджан

в мире

владимир путин

ильхам алиев

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Двусторонние отношения РФ и Азербайджана находятся на высоком уровне, развиваются, заявил президент России Владимир Путин."Конечно, у нас будет возможность поговорить по двусторонним отношениям, которые находятся на высоком уровне, развиваются. У нас растет товарооборот - достиг уже более 4 миллиардов долларов, 6 миллиардов, если в долларовом эквиваленте говорить, - инвестиции российские составляют в экономику Азербайджана", - сказал Путин во время переговоров со своим коллегой - президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.Путин отметил, что у России и Азербайджана много интересных направлений сотрудничества.

https://ria.ru/20240422/diplomatiya-1941111329.html

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азербайджан

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россия, азербайджан, в мире, владимир путин, ильхам алиев