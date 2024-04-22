https://ria.ru/20240422/oskvernenie-1941523719.html

В Хакасии проверят видео, на котором девушки оскверняют пламя Вечного огня

В Хакасии проверят видео, на котором девушки оскверняют пламя Вечного огня - РИА Новости, 22.04.2024

В Хакасии проверят видео, на котором девушки оскверняют пламя Вечного огня

Следователи СК в Хакасии организовали проверку в отношении учащихся техникума, которые ногами наступали на постамент Вечного огня в Абакане и грели руки о... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:37

2024-04-22T14:37

2024-04-22T14:45

происшествия

абакан

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Следователи СК в Хакасии организовали проверку в отношении учащихся техникума, которые ногами наступали на постамент Вечного огня в Абакане и грели руки о пламя, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале. В управлении пояснили, что в ходе мониторинга средств массовой информации выявлен видеоролик, на котором две девушки в парке Победы города Абакана на территории мемориала воинской славы греют руки о пламя Вечного огня, наступают ногами на постамент и выражаются грубой нецензурной бранью. "По данному факту следственным отделом по городу Абакану ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка на предмет осквернения символов воинской славы России", - говорится в сообщении. Первоначально следователи установили, что 9 марта 2024 года 16-летняя и 17-летняя жительницы Абакана, учащиеся техникума, грели руки о пламя Вечного огня в парке Победы, встали ногами на поверхность постамента памятника воинской славы России, допуская при этом использование нецензурной лексики. Свои действия 17-летняя девушка снимала на видеокамеру мобильного телефона, а затем разместила видеозапись в мессенджере. "В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в следственном управлении.

https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html

https://ria.ru/20240419/kirov-1941081565.html

абакан

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, абакан, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)