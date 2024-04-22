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В Хакасии проверят видео, на котором девушки оскверняют пламя Вечного огня - РИА Новости, 22.04.2024
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14:37 22.04.2024 (обновлено: 14:45 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/oskvernenie-1941523719.html
В Хакасии проверят видео, на котором девушки оскверняют пламя Вечного огня
В Хакасии проверят видео, на котором девушки оскверняют пламя Вечного огня - РИА Новости, 22.04.2024
В Хакасии проверят видео, на котором девушки оскверняют пламя Вечного огня
Следователи СК в Хакасии организовали проверку в отношении учащихся техникума, которые ногами наступали на постамент Вечного огня в Абакане и грели руки о... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:37
2024-04-22T14:45
происшествия
абакан
красноярский край
следственный комитет россии (ск рф)
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НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Следователи СК в Хакасии организовали проверку в отношении учащихся техникума, которые ногами наступали на постамент Вечного огня в Абакане и грели руки о пламя, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале. В управлении пояснили, что в ходе мониторинга средств массовой информации выявлен видеоролик, на котором две девушки в парке Победы города Абакана на территории мемориала воинской славы греют руки о пламя Вечного огня, наступают ногами на постамент и выражаются грубой нецензурной бранью. "По данному факту следственным отделом по городу Абакану ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка на предмет осквернения символов воинской славы России", - говорится в сообщении. Первоначально следователи установили, что 9 марта 2024 года 16-летняя и 17-летняя жительницы Абакана, учащиеся техникума, грели руки о пламя Вечного огня в парке Победы, встали ногами на поверхность постамента памятника воинской славы России, допуская при этом использование нецензурной лексики. Свои действия 17-летняя девушка снимала на видеокамеру мобильного телефона, а затем разместила видеозапись в мессенджере. "В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в следственном управлении.
https://ria.ru/20240115/vechnyy_ogon-1921334800.html
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происшествия, абакан, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Абакан, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хакасии проверят видео, на котором девушки оскверняют пламя Вечного огня

СК изучит видео, где учащиеся техникума в Абакане оскверняют пламя Вечного огня

© Опубликовано ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияКадр видео, на котором девушки оскверняют пламя Вечного огня в Абакане
Кадр видео, на котором девушки оскверняют пламя Вечного огня в Абакане
© Опубликовано ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Кадр видео, на котором девушки оскверняют пламя Вечного огня в Абакане
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Следователи СК в Хакасии организовали проверку в отношении учащихся техникума, которые ногами наступали на постамент Вечного огня в Абакане и грели руки о пламя, сообщило ГСУСК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия в Telegram-канале.
В управлении пояснили, что в ходе мониторинга средств массовой информации выявлен видеоролик, на котором две девушки в парке Победы города Абакана на территории мемориала воинской славы греют руки о пламя Вечного огня, наступают ногами на постамент и выражаются грубой нецензурной бранью.
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"По данному факту следственным отделом по городу Абакану ГСУСК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия организована процессуальная проверка на предмет осквернения символов воинской славы России", - говорится в сообщении.
Первоначально следователи установили, что 9 марта 2024 года 16-летняя и 17-летняя жительницы Абакана, учащиеся техникума, грели руки о пламя Вечного огня в парке Победы, встали ногами на поверхность постамента памятника воинской славы России, допуская при этом использование нецензурной лексики. Свои действия 17-летняя девушка снимала на видеокамеру мобильного телефона, а затем разместила видеозапись в мессенджере.
"В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям несовершеннолетних. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавили в следственном управлении.
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ПроисшествияАбаканКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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