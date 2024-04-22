https://ria.ru/20240422/orenburg-1941434566.html

В затопленных районах Оренбуржья восстановили энергоснабжение и газ

В затопленных районах Оренбуржья восстановили энергоснабжение и газ - РИА Новости, 22.04.2024

В затопленных районах Оренбуржья восстановили энергоснабжение и газ

В затопленных районах Оренбуржья восстановили энергоснабжение 53 635 абонентам, газоснабжение - 17 903 абонентам, сообщает правительство Оренбургской области в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:49

2024-04-22T09:49

2024-04-22T09:49

жкх

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940165457_0:295:3118:2048_1920x0_80_0_0_de445efefda691a603c78da3e14a71de.jpg

УФА, 22 апр - РИА Новости. В затопленных районах Оренбуржья восстановили энергоснабжение 53 635 абонентам, газоснабжение - 17 903 абонентам, сообщает правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале."Восстановлено энергоснабжение 53 635 абонентам, газоснабжение - 17 903 абонентам. Для поддержания нормальной жизнедеятельности граждан произведена откачка более 303 881 кубических метров воды", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240407/orenburg-1938321992.html

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, оренбургская область, наводнения в россии — 2024