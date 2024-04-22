https://ria.ru/20240422/orenburg-1941434566.html
В затопленных районах Оренбуржья восстановили энергоснабжение и газ
В затопленных районах Оренбуржья восстановили энергоснабжение и газ - РИА Новости, 22.04.2024
В затопленных районах Оренбуржья восстановили энергоснабжение и газ
В затопленных районах Оренбуржья восстановили энергоснабжение 53 635 абонентам, газоснабжение - 17 903 абонентам, сообщает правительство Оренбургской области в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:49
2024-04-22T09:49
2024-04-22T09:49
жкх
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
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УФА, 22 апр - РИА Новости. В затопленных районах Оренбуржья восстановили энергоснабжение 53 635 абонентам, газоснабжение - 17 903 абонентам, сообщает правительство Оренбургской области в своём Telegram-канале."Восстановлено энергоснабжение 53 635 абонентам, газоснабжение - 17 903 абонентам. Для поддержания нормальной жизнедеятельности граждан произведена откачка более 303 881 кубических метров воды", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240407/orenburg-1938321992.html
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жкх, оренбургская область, наводнения в россии — 2024
ЖКХ, Оренбургская область, Наводнения в России — 2024
В затопленных районах Оренбуржья восстановили энергоснабжение и газ
В затопленных районах Оренбуржья восстановили энергоснабжение 53 635 абонентам