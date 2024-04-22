https://ria.ru/20240422/orden-1941618354.html

Главу РЖД наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Главу РЖД наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени - РИА Новости, 22.04.2024

Главу РЖД наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

Президент России Владимир Путин наградил гендиректора РЖД Олега Белозерова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:57

2024-04-22T19:57

2024-04-22T19:57

россия

восточная сибирь

дальний восток

владимир путин

олег белозеров

ржд

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил гендиректора РЖД Олега Белозерова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в реконструкцию, развитие и в связи с 50-летием начала строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Белозерова Олега Валентиновича - генерального директора - председателя правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги", город Москва", - говорится в документе. В этом году исполняется 50 лет с начала строительства БАМа. Это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяжённостью 4324 километра, является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В её строительстве принимали участие более 2 миллионов человек.

https://ria.ru/20240422/putin-1941617818.html

россия

восточная сибирь

дальний восток

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россия, восточная сибирь, дальний восток, владимир путин, олег белозеров, ржд, общество