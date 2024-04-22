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В МО подали 3000 онлайн-заявок на выдачу заключений о полезных ископаемых - РИА Новости, 22.04.2024
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Новости Подмосковья
 
11:56 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/onlayn-zayavki-1941472282.html
В МО подали 3000 онлайн-заявок на выдачу заключений о полезных ископаемых
В МО подали 3000 онлайн-заявок на выдачу заключений о полезных ископаемых - РИА Новости, 22.04.2024
В МО подали 3000 онлайн-заявок на выдачу заключений о полезных ископаемых
В Подмосковье растет число заявлений на земельные услуги, с начала года жители подали порядка трех тысяч онлайн-заявок на получение заключений об отсутствии... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:56
2024-04-22T11:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Подмосковье растет число заявлений на земельные услуги, с начала года жители подали порядка трех тысяч онлайн-заявок на получение заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Такие заключения нужны, если строительство запланировано на землях за пределами населенных пунктов. Теперь услуга оптимизирована, получить ее можно быстрее и проще", - приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник. Услуга "Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком" доступна на региональном портале в разделе "Земля и стройка" для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Заполнить заявление на данную услугу можно в личном кабинете. В онлайн-форме следует ввести сведения об участке застройки: его местоположение, кадастровый номер или географические координаты, прикрепить документы. Теперь благодаря оптимизации также не нужно предоставлять топографический план, так как он будет сформирован автоматически на основании введенных данных.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

В МО подали 3000 онлайн-заявок на выдачу заключений о полезных ископаемых

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Подмосковье растет число заявлений на земельные услуги, с начала года жители подали порядка трех тысяч онлайн-заявок на получение заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Такие заключения нужны, если строительство запланировано на землях за пределами населенных пунктов. Теперь услуга оптимизирована, получить ее можно быстрее и проще", - приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник.
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19 апреля, 18:53
Услуга "Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком" доступна на региональном портале в разделе "Земля и стройка" для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Заполнить заявление на данную услугу можно в личном кабинете. В онлайн-форме следует ввести сведения об участке застройки: его местоположение, кадастровый номер или географические координаты, прикрепить документы.
Теперь благодаря оптимизации также не нужно предоставлять топографический план, так как он будет сформирован автоматически на основании введенных данных.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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