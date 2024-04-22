https://ria.ru/20240422/onlayn-zayavki-1941472282.html

В МО подали 3000 онлайн-заявок на выдачу заключений о полезных ископаемых

В МО подали 3000 онлайн-заявок на выдачу заключений о полезных ископаемых - РИА Новости, 22.04.2024

В МО подали 3000 онлайн-заявок на выдачу заключений о полезных ископаемых

В Подмосковье растет число заявлений на земельные услуги, с начала года жители подали порядка трех тысяч онлайн-заявок на получение заключений об отсутствии... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:56

2024-04-22T11:56

2024-04-22T11:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Подмосковье растет число заявлений на земельные услуги, с начала года жители подали порядка трех тысяч онлайн-заявок на получение заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Такие заключения нужны, если строительство запланировано на землях за пределами населенных пунктов. Теперь услуга оптимизирована, получить ее можно быстрее и проще", - приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник. Услуга "Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком" доступна на региональном портале в разделе "Земля и стройка" для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Заполнить заявление на данную услугу можно в личном кабинете. В онлайн-форме следует ввести сведения об участке застройки: его местоположение, кадастровый номер или географические координаты, прикрепить документы. Теперь благодаря оптимизации также не нужно предоставлять топографический план, так как он будет сформирован автоматически на основании введенных данных.

https://ria.ru/20240419/bukkrossing-1941128886.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)