https://ria.ru/20240422/onlayn-zayavki-1941472282.html
В МО подали 3000 онлайн-заявок на выдачу заключений о полезных ископаемых
В МО подали 3000 онлайн-заявок на выдачу заключений о полезных ископаемых - РИА Новости, 22.04.2024
В МО подали 3000 онлайн-заявок на выдачу заключений о полезных ископаемых
В Подмосковье растет число заявлений на земельные услуги, с начала года жители подали порядка трех тысяч онлайн-заявок на получение заключений об отсутствии... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:56
2024-04-22T11:56
2024-04-22T11:56
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Подмосковье растет число заявлений на земельные услуги, с начала года жители подали порядка трех тысяч онлайн-заявок на получение заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "Такие заключения нужны, если строительство запланировано на землях за пределами населенных пунктов. Теперь услуга оптимизирована, получить ее можно быстрее и проще", - приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник. Услуга "Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком" доступна на региональном портале в разделе "Земля и стройка" для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. Заполнить заявление на данную услугу можно в личном кабинете. В онлайн-форме следует ввести сведения об участке застройки: его местоположение, кадастровый номер или географические координаты, прикрепить документы. Теперь благодаря оптимизации также не нужно предоставлять топографический план, так как он будет сформирован автоматически на основании введенных данных.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Подмосковье растет число заявлений на земельные услуги, с начала года жители подали порядка трех тысяч онлайн-заявок на получение заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"Такие заключения нужны, если строительство запланировано на землях за пределами населенных пунктов. Теперь услуга оптимизирована, получить ее можно быстрее и проще", - приводит пресс-служба слова министра государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежды Куртяник.
Услуга "Выдача заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком" доступна на региональном портале в разделе "Земля и стройка" для физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
.
Заполнить заявление на данную услугу можно в личном кабинете. В онлайн-форме следует ввести сведения об участке застройки: его местоположение, кадастровый номер или географические координаты, прикрепить документы.
Теперь благодаря оптимизации также не нужно предоставлять топографический план, так как он будет сформирован автоматически на основании введенных данных.