Рейтинг@Mail.ru
Расходы на оборону в мире достигли рекорда за всю историю - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:47 22.04.2024 (обновлено: 04:34 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/oborony-1941410520.html
Расходы на оборону в мире достигли рекорда за всю историю
Расходы на оборону в мире достигли рекорда за всю историю - РИА Новости, 22.04.2024
Расходы на оборону в мире достигли рекорда за всю историю
Мировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в отчете. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T03:47
2024-04-22T04:34
сша
китай
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7be684b85e708b680f689f8e7b4ccc11.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в отчете. "Общие мировые траты на оборону достигли 2443 миллиардов долларов в 2023 году… траты достигли наивысшего уровня, которые когда-либо фиксировал SIPRI", - говорится в релизе института. Отмечается, что в десятку стран, потративших на оборону больше всего в 2023 году, вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония. По данным SIPRI, на две страны с самыми большими расходами в этой сфере – США (916 миллиардов) и Китай (296 миллиардов) – приходится около половины всех мировых трат на оборону. При этом в 2023 году США нарастили свои военные траты на 2,3%, а Китай – на 6%. Траты России на оборону, по данным института, в 2023 году выросли на 24% по сравнению с 2022 годом и составили 109 миллиардов долларов, при этом с 2014 года военные траты России выросли на 57%. Украина заняла восьмую строчку по объему военных трат в 2023 году с показателем 64,8 миллиарда долларов, при этом с 2014 по 2023 год военные траты Киева выросли на 1270%. Самый большой процентный рост военных расходов в 2023 году продемонстрировала Демократическая Республика Конго, за год военные траты страны увеличились на 105%.
https://ria.ru/20240411/voennye_raskhody-1939179381.html
https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156325/88/1563258801_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_a1c1f5e59e06b42054de9305d920ea45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, россия, в мире
США, Китай, Россия, В мире
Расходы на оборону в мире достигли рекорда за всю историю

SIPRI: мировые траты на оборону достигли наивысшего уровня в истории

© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany IIIАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / U.S. Army/Hubert Delany III
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в отчете.
"Общие мировые траты на оборону достигли 2443 миллиардов долларов в 2023 году… траты достигли наивысшего уровня, которые когда-либо фиксировал SIPRI", - говорится в релизе института.
Изображение сгенерировано ИИ
Голод и разруха: Запад ожидают потрясения из-за роста военных расходов
11 апреля, 08:00
Отмечается, что в десятку стран, потративших на оборону больше всего в 2023 году, вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония.
По данным SIPRI, на две страны с самыми большими расходами в этой сфере – США (916 миллиардов) и Китай (296 миллиардов) – приходится около половины всех мировых трат на оборону. При этом в 2023 году США нарастили свои военные траты на 2,3%, а Китай – на 6%.
Траты России на оборону, по данным института, в 2023 году выросли на 24% по сравнению с 2022 годом и составили 109 миллиардов долларов, при этом с 2014 года военные траты России выросли на 57%.
Украина заняла восьмую строчку по объему военных трат в 2023 году с показателем 64,8 миллиарда долларов, при этом с 2014 по 2023 год военные траты Киева выросли на 1270%.
Самый большой процентный рост военных расходов в 2023 году продемонстрировала Демократическая Республика Конго, за год военные траты страны увеличились на 105%.
Военнослужащий группировки Центр ВС России на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Россия отправила ЕС в военный нокдаун
30 марта, 08:00
 
СШАКитайРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала