https://ria.ru/20240422/oborony-1941410520.html

Расходы на оборону в мире достигли рекорда за всю историю

Расходы на оборону в мире достигли рекорда за всю историю - РИА Новости, 22.04.2024

Расходы на оборону в мире достигли рекорда за всю историю

Мировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в отчете. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T03:47

2024-04-22T03:47

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мировые траты на оборону достигли рекорда за всю историю, сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в отчете. "Общие мировые траты на оборону достигли 2443 миллиардов долларов в 2023 году… траты достигли наивысшего уровня, которые когда-либо фиксировал SIPRI", - говорится в релизе института. Отмечается, что в десятку стран, потративших на оборону больше всего в 2023 году, вошли США, Китай, Россия, Индия, Саудовская Аравия, Великобритания, Германия, Украина, Франция и Япония. По данным SIPRI, на две страны с самыми большими расходами в этой сфере – США (916 миллиардов) и Китай (296 миллиардов) – приходится около половины всех мировых трат на оборону. При этом в 2023 году США нарастили свои военные траты на 2,3%, а Китай – на 6%. Траты России на оборону, по данным института, в 2023 году выросли на 24% по сравнению с 2022 годом и составили 109 миллиардов долларов, при этом с 2014 года военные траты России выросли на 57%. Украина заняла восьмую строчку по объему военных трат в 2023 году с показателем 64,8 миллиарда долларов, при этом с 2014 по 2023 год военные траты Киева выросли на 1270%. Самый большой процентный рост военных расходов в 2023 году продемонстрировала Демократическая Республика Конго, за год военные траты страны увеличились на 105%.

https://ria.ru/20240411/voennye_raskhody-1939179381.html

https://ria.ru/20240330/nokdaun-1936735037.html

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сша, китай, россия, в мире