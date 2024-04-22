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Конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию, заявил Небензя - РИА Новости, 22.04.2024
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20:20 22.04.2024 (обновлено: 20:24 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/nebenzya-1941622900.html
Конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию, заявил Небензя
Конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию, заявил Небензя - РИА Новости, 22.04.2024
Конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию, заявил Небензя
Конфликты на Балканах могут перейти в "горячую стадию", если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не поставить заслон, заявил постпред РФ при ООН РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:20
2024-04-22T20:24
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ООН, 22 апр - РИА Новости. Конфликты на Балканах могут перейти в "горячую стадию", если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не поставить заслон, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не будет поставлен заслон, если мы не заставим их уважать международное право и искать компромиссы с Белградом, тлеющие вот уже несколько десятилетий конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию", - сказал Небензя на заседании СБ ООН по Косово.
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в мире, балканы, россия, белград (город), василий небензя, оон
В мире, Балканы, Россия, Белград (город), Василий Небензя, ООН
Конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию, заявил Небензя

Василий Небензя: конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию

© МИД РФ | Перейти в медиабанк Василий Небензя
 Василий Небензя
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 22 апр - РИА Новости. Конфликты на Балканах могут перейти в "горячую стадию", если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не поставить заслон, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не будет поставлен заслон, если мы не заставим их уважать международное право и искать компромиссы с Белградом, тлеющие вот уже несколько десятилетий конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию", - сказал Небензя на заседании СБ ООН по Косово.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на пленарном заседании Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Избивших россиянина в Косово не привлекли к ответу, заявил Небензя
24 октября 2023, 02:17
 
В миреБалканыРоссияБелград (город)Василий НебензяООН
 
 
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