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Конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию, заявил Небензя
Конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию, заявил Небензя - РИА Новости, 22.04.2024
Конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию, заявил Небензя
Конфликты на Балканах могут перейти в "горячую стадию", если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не поставить заслон, заявил постпред РФ при ООН РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:20
2024-04-22T20:20
2024-04-22T20:24
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ООН, 22 апр - РИА Новости. Конфликты на Балканах могут перейти в "горячую стадию", если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не поставить заслон, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не будет поставлен заслон, если мы не заставим их уважать международное право и искать компромиссы с Белградом, тлеющие вот уже несколько десятилетий конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию", - сказал Небензя на заседании СБ ООН по Косово.
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в мире, балканы, россия, белград (город), василий небензя, оон
В мире, Балканы, Россия, Белград (город), Василий Небензя, ООН
Конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию, заявил Небензя
Василий Небензя: конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию