https://ria.ru/20240422/nebenzya-1941622900.html

Конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию, заявил Небензя

Конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию, заявил Небензя - РИА Новости, 22.04.2024

Конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию, заявил Небензя

Конфликты на Балканах могут перейти в "горячую стадию", если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не поставить заслон, заявил постпред РФ при ООН РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:20

2024-04-22T20:20

2024-04-22T20:24

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ООН, 22 апр - РИА Новости. Конфликты на Балканах могут перейти в "горячую стадию", если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не поставить заслон, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Если действиям косовоалбанцев и их западных покровителей не будет поставлен заслон, если мы не заставим их уважать международное право и искать компромиссы с Белградом, тлеющие вот уже несколько десятилетий конфликты на Балканах могут перейти в горячую стадию", - сказал Небензя на заседании СБ ООН по Косово.

https://ria.ru/20231024/kosovo-1904827218.html

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белград (город)

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