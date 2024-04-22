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В Москве завершили подготовку причалов и набережных к старту навигации

В Москве завершили подготовку причалов и набережных к старту навигации - РИА Новости, 22.04.2024

В Москве завершили подготовку причалов и набережных к старту навигации

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к старту навигации столичных причалов и набережных, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:31

2024-04-22T11:31

2024-04-22T11:32

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку к старту навигации столичных причалов и набережных, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Проведены все необходимые работы по подготовке причалов и набережных к открытию навигации, которое состоится 24 апреля. После зимы на 44 причалах тщательно промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия, провели пескоструйную обработку гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что при необходимости специалисты отремонтировали гранитные и бетонные основания причалов, заменили изношенные резиновые отбойники. Для безопасности пассажиров обновили разметку ограничительных линий и указателей движения на посадку и высадку. "Привели в порядок после зимы 78 столичных набережных, в том числе расположенные в центре города - Кремлевскую, Фрунзенскую, Котельническую, Крымскую и Пречистенскую. Провели пескоструйную промывку гранитных парапетов и чугунных перильных ограждений, обновили сходы к воде и прогулочные тротуары", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что в этом году на пяти набережных - Кремлевской, Москворецкой, Софийской и Космодамианской, участке от Крымского моста до причала "Парк Горького" - пройдет расшивка швов гранитной облицовки. В общей сложности будет отремонтировано более 110 тысяч погонных метров покрытия. Такие мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений.

https://realty.ria.ru/20240329/moskva-1934747568.html

https://realty.ria.ru/20240404/pogoda-1937263543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков