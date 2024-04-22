https://ria.ru/20240422/nauka-1941037070.html

Рост 170 см, вес 32 кг. Выявлена связь пищевых расстройств с депрессией

Рост 170 см, вес 32 кг. Выявлена связь пищевых расстройств с депрессией - РИА Новости, 22.04.2024

Рост 170 см, вес 32 кг. Выявлена связь пищевых расстройств с депрессией

Ученые СГМУ провели психодиагностику подростков с расстройствами пищевого поведения и выявили у каждого из них симптомы депрессии. Таким образом была доказана... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T09:00

2024-04-22T09:00

2024-04-22T09:00

наука

наука

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навигатор абитуриента

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здоровье - общество

саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму)

россия

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ученые СГМУ провели психодиагностику подростков с расстройствами пищевого поведения и выявили у каждого из них симптомы депрессии. Таким образом была доказана обоснованность назначения антидепрессантов для этой группы пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.Расстройства пищевого поведения (РПП) это психиатрические заболевания, которые наносят ущерб физическому и психическому здоровью человека и ухудшают общее качество его жизни: страдают отношения, работа и личное развитие. Наиболее распространенными расстройствами пищевого поведения являются анорексия (anorexia nervosa), булимия (bulimia nervosa) и компульсивное переедание (binge-eating disorder).Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В.И. Разумовского провели работу по выявлению особенностей тревожных и депрессивных расстройств у подростков с РПП. Для этого были использованы разные психодиагностические методики – опросник детской депрессии (CDI-Children's Depression Inventory), методика многомерной оценки детской тревожности (автор Е. Ромицына), методика "Копинг-стратегии Лазаруса" и шкала оценки пищевого поведения.В ходе исследования было установлено, что все без исключения участники диагностики имеют симптомы депрессии, однако более выраженную депрессию демонстрировали девушки старшего подросткового возраста."Для всех подростков был характерен высокий уровень тревожности, связанный с оценкой окружающих и отношениями со сверстниками. Также у них наблюдались нестабильность вегетативной нервной системы и астенический тип реагирования на стресс", – сообщила заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологи СГМУ Юлия Барыльник.При этом она пояснила, что такой тип реагирования проявляется целым комплексом психоэмоциональных и соматовегетативных реакций, характерных для людей с лабильной нервной системой. По словам психиатра, подростки старшего возраста демонстрировали более выраженный общий уровень тревожных переживаний, связанных с особенностями самооценки, уверенности в себе и ощущением перспектив будущего.Специалисты также обнаружили, что подростки с РПП всех возрастных групп часто используют неадаптивные стратегии поведения при столкновении с трудностями, что может негативно влиять на эффективность их лечения. Полученные в ходе исследования результаты, по мнению ученых, подтверждают обоснованность антидепрессивной и противотревожной терапии для таких пациентов. По оценкам врачей, это особенно актуально, поскольку в настоящее время отсутствуют четкие клинические рекомендации по лечению РПП."Зачастую родители, загруженные работой и заботами, не обращают должного внимания на психологическое состояние ребенка, игнорируют недостаточную или избыточную массу тела. Как правило, сюда присоединяется проблема травли в школе, что может спровоцировать дальнейшее развитие РПП, когда подросток начинает резко ограничивать себя в пище", – рассказала профессор.Так, по ее словам, на днях в отделение кризисных состояний УКБ №3 СГМУ поступил 17-летний молодой человек. При росте 170 см его вес составлял всего 32 кг. "Проблемы этого мальчика начались еще в школе, когда одноклассник первый раз обозвал его толстым", – отметила она, призвав родителей "искоренить страх обращения к психиатру"."Тревога и депрессия – это не каприз человека, а болезнь, требующая лечения. Обращение к грамотному специалисту и подбор схемы терапии позволяет существенно улучшить состояние пациента и повысить качество его жизни", – сообщила Юлия Барыльник. По ее словам, "во многих странах давно перестали бояться антидепрессантов; развенчан миф о том, что они вызывают зависимость и привыкание".Исследование саратовских специалистов является частью более широкого научного проекта, посвященного РПП. Ученые планируют продолжить изучение психологических, психопатологических и психотерапевтических аспектов таких расстройств.

https://ria.ru/20231114/nauka-1909154388.html

https://ria.ru/20230628/deti-1880850236.html

https://radiosputnik.ru/20231116/anoreksiya-1909875859.html

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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, медицина, здоровье - общество, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), россия, саратов, антидепрессанты, пища