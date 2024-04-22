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Рост 170 см, вес 32 кг. Выявлена связь пищевых расстройств с депрессией - РИА Новости, 22.04.2024
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Наука
 
09:00 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/nauka-1941037070.html
Рост 170 см, вес 32 кг. Выявлена связь пищевых расстройств с депрессией
Рост 170 см, вес 32 кг. Выявлена связь пищевых расстройств с депрессией - РИА Новости, 22.04.2024
Рост 170 см, вес 32 кг. Выявлена связь пищевых расстройств с депрессией
Ученые СГМУ провели психодиагностику подростков с расстройствами пищевого поведения и выявили у каждого из них симптомы депрессии. Таким образом была доказана... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:00
2024-04-22T09:00
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
медицина
здоровье - общество
саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму)
россия
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ученые СГМУ провели психодиагностику подростков с расстройствами пищевого поведения и выявили у каждого из них симптомы депрессии. Таким образом была доказана обоснованность назначения антидепрессантов для этой группы пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.Расстройства пищевого поведения (РПП) это психиатрические заболевания, которые наносят ущерб физическому и психическому здоровью человека и ухудшают общее качество его жизни: страдают отношения, работа и личное развитие. Наиболее распространенными расстройствами пищевого поведения являются анорексия (anorexia nervosa), булимия (bulimia nervosa) и компульсивное переедание (binge-eating disorder).Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В.И. Разумовского провели работу по выявлению особенностей тревожных и депрессивных расстройств у подростков с РПП. Для этого были использованы разные психодиагностические методики – опросник детской депрессии (CDI-Children's Depression Inventory), методика многомерной оценки детской тревожности (автор Е. Ромицына), методика "Копинг-стратегии Лазаруса" и шкала оценки пищевого поведения.В ходе исследования было установлено, что все без исключения участники диагностики имеют симптомы депрессии, однако более выраженную депрессию демонстрировали девушки старшего подросткового возраста.&quot;Для всех подростков был характерен высокий уровень тревожности, связанный с оценкой окружающих и отношениями со сверстниками. Также у них наблюдались нестабильность вегетативной нервной системы и астенический тип реагирования на стресс&quot;, – сообщила заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологи СГМУ Юлия Барыльник.При этом она пояснила, что такой тип реагирования проявляется целым комплексом психоэмоциональных и соматовегетативных реакций, характерных для людей с лабильной нервной системой. По словам психиатра, подростки старшего возраста демонстрировали более выраженный общий уровень тревожных переживаний, связанных с особенностями самооценки, уверенности в себе и ощущением перспектив будущего.Специалисты также обнаружили, что подростки с РПП всех возрастных групп часто используют неадаптивные стратегии поведения при столкновении с трудностями, что может негативно влиять на эффективность их лечения. Полученные в ходе исследования результаты, по мнению ученых, подтверждают обоснованность антидепрессивной и противотревожной терапии для таких пациентов. По оценкам врачей, это особенно актуально, поскольку в настоящее время отсутствуют четкие клинические рекомендации по лечению РПП."Зачастую родители, загруженные работой и заботами, не обращают должного внимания на психологическое состояние ребенка, игнорируют недостаточную или избыточную массу тела. Как правило, сюда присоединяется проблема травли в школе, что может спровоцировать дальнейшее развитие РПП, когда подросток начинает резко ограничивать себя в пище", – рассказала профессор.Так, по ее словам, на днях в отделение кризисных состояний УКБ №3 СГМУ поступил 17-летний молодой человек. При росте 170 см его вес составлял всего 32 кг. "Проблемы этого мальчика начались еще в школе, когда одноклассник первый раз обозвал его толстым", – отметила она, призвав родителей "искоренить страх обращения к психиатру"."Тревога и депрессия – это не каприз человека, а болезнь, требующая лечения. Обращение к грамотному специалисту и подбор схемы терапии позволяет существенно улучшить состояние пациента и повысить качество его жизни", – сообщила Юлия Барыльник. По ее словам, "во многих странах давно перестали бояться антидепрессантов; развенчан миф о том, что они вызывают зависимость и привыкание".Исследование саратовских специалистов является частью более широкого научного проекта, посвященного РПП. Ученые планируют продолжить изучение психологических, психопатологических и психотерапевтических аспектов таких расстройств.
https://ria.ru/20231114/nauka-1909154388.html
https://ria.ru/20230628/deti-1880850236.html
https://radiosputnik.ru/20231116/anoreksiya-1909875859.html
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, медицина, здоровье - общество, саратовский государственный медицинский университет им. в.и. разумовского (сгму), россия, саратов, антидепрессанты, пища
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Медицина, Здоровье - Общество, Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ), Россия, Саратов, антидепрессанты, пища

Рост 170 см, вес 32 кг. Выявлена связь пищевых расстройств с депрессией

© iStock.com / KatarzynaBialasiewiczПодросток соблюдает жесткую диету
Подросток соблюдает жесткую диету - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / KatarzynaBialasiewicz
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Ученые СГМУ провели психодиагностику подростков с расстройствами пищевого поведения и выявили у каждого из них симптомы депрессии. Таким образом была доказана обоснованность назначения антидепрессантов для этой группы пациентов. Результаты исследования опубликованы в журнале неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.
Расстройства пищевого поведения (РПП) это психиатрические заболевания, которые наносят ущерб физическому и психическому здоровью человека и ухудшают общее качество его жизни: страдают отношения, работа и личное развитие. Наиболее распространенными расстройствами пищевого поведения являются анорексия (anorexia nervosa), булимия (bulimia nervosa) и компульсивное переедание (binge-eating disorder).
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14 ноября 2023, 07:00
Ученые Саратовского государственного медицинского университета (СГМУ) им. В.И. Разумовского провели работу по выявлению особенностей тревожных и депрессивных расстройств у подростков с РПП. Для этого были использованы разные психодиагностические методики – опросник детской депрессии (CDI-Children's Depression Inventory), методика многомерной оценки детской тревожности (автор Е. Ромицына), методика "Копинг-стратегии Лазаруса" и шкала оценки пищевого поведения.
В ходе исследования было установлено, что все без исключения участники диагностики имеют симптомы депрессии, однако более выраженную депрессию демонстрировали девушки старшего подросткового возраста.
«

"Для всех подростков был характерен высокий уровень тревожности, связанный с оценкой окружающих и отношениями со сверстниками. Также у них наблюдались нестабильность вегетативной нервной системы и астенический тип реагирования на стресс", – сообщила заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологи СГМУ Юлия Барыльник.

© Фото : из личного архива Юлии БарыльникЗаведующая кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологи СГМУ Юлия Барыльник
Заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологи СГМУ Юлия Барыльник - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© Фото : из личного архива Юлии Барыльник
Заведующая кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической психологи СГМУ Юлия Барыльник
При этом она пояснила, что такой тип реагирования проявляется целым комплексом психоэмоциональных и соматовегетативных реакций, характерных для людей с лабильной нервной системой. По словам психиатра, подростки старшего возраста демонстрировали более выраженный общий уровень тревожных переживаний, связанных с особенностями самооценки, уверенности в себе и ощущением перспектив будущего.
Специалисты также обнаружили, что подростки с РПП всех возрастных групп часто используют неадаптивные стратегии поведения при столкновении с трудностями, что может негативно влиять на эффективность их лечения. Полученные в ходе исследования результаты, по мнению ученых, подтверждают обоснованность антидепрессивной и противотревожной терапии для таких пациентов. По оценкам врачей, это особенно актуально, поскольку в настоящее время отсутствуют четкие клинические рекомендации по лечению РПП.
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"Правда тела". Как не довести детей и подростков до расстройств питания
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"Зачастую родители, загруженные работой и заботами, не обращают должного внимания на психологическое состояние ребенка, игнорируют недостаточную или избыточную массу тела. Как правило, сюда присоединяется проблема травли в школе, что может спровоцировать дальнейшее развитие РПП, когда подросток начинает резко ограничивать себя в пище", – рассказала профессор.
Так, по ее словам, на днях в отделение кризисных состояний УКБ №3 СГМУ поступил 17-летний молодой человек. При росте 170 см его вес составлял всего 32 кг. "Проблемы этого мальчика начались еще в школе, когда одноклассник первый раз обозвал его толстым", – отметила она, призвав родителей "искоренить страх обращения к психиатру".
"Тревога и депрессия – это не каприз человека, а болезнь, требующая лечения. Обращение к грамотному специалисту и подбор схемы терапии позволяет существенно улучшить состояние пациента и повысить качество его жизни", – сообщила Юлия Барыльник. По ее словам, "во многих странах давно перестали бояться антидепрессантов; развенчан миф о том, что они вызывают зависимость и привыкание".
Анорексия - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Психолог рассказала, кто больше всего подвержен нервной анорексии
16 ноября 2023, 16:42
Исследование саратовских специалистов является частью более широкого научного проекта, посвященного РПП. Ученые планируют продолжить изучение психологических, психопатологических и психотерапевтических аспектов таких расстройств.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаМедицинаЗдоровье - ОбществоСаратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского (СГМУ)РоссияСаратовантидепрессантыпища
 
 
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