https://ria.ru/20240422/naemniki-1941515712.html

В ДНР заочно осудили двоих наемников из Грузии

В ДНР заочно осудили двоих наемников из Грузии - РИА Новости, 22.04.2024

В ДНР заочно осудили двоих наемников из Грузии

Верховный суд ДНР заочно осудил двоих наемников из Грузии, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:13

2024-04-22T14:13

2024-04-22T14:21

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно осудил двоих наемников из Грузии, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего военнослужащего военизированного формирования "Грузинский национальный легион" Левона Айрапетяна и 34-летнего военнослужащего этого же формирования Лаши Рухая. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили в прокуратуре. В суде установлено, что в период с марта 2022 года по февраль 2024 года Айрапетян и Рухая прибыли на территорию Украины, добровольно вступили в состав военизированного формирования "Грузинский национальный легион" и дали согласие на участие в боевых действиях против Вооруженных сил Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации. Айрапетян получил за это вознаграждение в сумме более 1 миллиона рублей, Рухая - 1,5 миллиона. С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Айрапетяна к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Рухая приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20240314/naemniki-1933005831.html

https://ria.ru/20240303/naemnik-1930869147.html

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, грузия, россия, вооруженные силы украины, украина