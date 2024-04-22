https://ria.ru/20240422/naemniki-1941515712.html
В ДНР заочно осудили двоих наемников из Грузии
В ДНР заочно осудили двоих наемников из Грузии - РИА Новости, 22.04.2024
В ДНР заочно осудили двоих наемников из Грузии
Верховный суд ДНР заочно осудил двоих наемников из Грузии, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:13
2024-04-22T14:13
2024-04-22T14:21
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно осудил двоих наемников из Грузии, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего военнослужащего военизированного формирования "Грузинский национальный легион" Левона Айрапетяна и 34-летнего военнослужащего этого же формирования Лаши Рухая. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - сообщили в прокуратуре. В суде установлено, что в период с марта 2022 года по февраль 2024 года Айрапетян и Рухая прибыли на территорию Украины, добровольно вступили в состав военизированного формирования "Грузинский национальный легион" и дали согласие на участие в боевых действиях против Вооруженных сил Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации. Айрапетян получил за это вознаграждение в сумме более 1 миллиона рублей, Рухая - 1,5 миллиона. С учетом позиции государственного обвинителя суд заочно приговорил Айрапетяна к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Рухая приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20240314/naemniki-1933005831.html
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Грузия, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
В ДНР заочно осудили двоих наемников из Грузии
Верховный суд ДНР заочно осудил грузинских наемников Айрапетяна и Рухая